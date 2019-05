El tenso cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un hincha de River en EEUU

«Melli, Mellizo… ¡Nadie nos supera, nadie nos supera!«, le gritaba el hombre con campera del Millonario, recordando la frase que inmortalizó el ex entrenador de Boca. «Nadie nos supera, nadie nos supera y un episodio no me va a cambiar. Ni perder con River», había dicho en abril del 2018 luego de vencer en la Bombonera a Talleres de Córdoba y a días de perder la final de la Supercopa Argentina ante River.