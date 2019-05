Exmiss denunciada por estafa; fiscalía analiza si corresponde orden aprehensión contra Helen Aponte

Ex Miss denunciada por estafa, fiscalía analiza si corresponde orden aprehensión contra Helen Aponte

La fiscal de materia, Carmen Delia Moreno, dio a conocer manifestó que la ex modelo Helen Aponte Saucedo tiene una denuncia en su contra por un supuesto caso de estafa. La tarde de este miércoles se tenia que presentar a declarar en la FELCC. Sin embargo no se presentó, su abogado habría presentado un memorial justificando su inasistencia, por lo que la fiscalía señaló que analizará la excusa y analizará si corresponde o no emitir una orden de aprehensión contra la ex Miss.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]