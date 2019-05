Fiscalía emite orden de aprehensión contra Leonardo Suárez y citaciones para ejecutivos de Cotas

Fiscalía emite orden aprehensión contra Leonardo Suárez, emiten citaciones para ejecutivos de Cotas

La declaración ampliatoria que realizó Hubert Gil en la cárcel de Palmasola complica la situación de Leonardo Suárez Parada y de al menos unos 6 ejecutivos de Cotas. De acuerdo a información proporcionada en las últimas horas por el Director de la FELCC, Cnl. Jhonny Aguilera, existe una orden de aprehensión en contra del actual presidente de Cotas, Leonardo Suárez Parada.

Hubert Gil declaró y complico a los actuales consejeros de Cotas, en el caso de Leonardo Suárez denunció que sacó un televisor de 75 pulgadas valuado en $us. 8.000 en el mercado pero él accedió a dicho equipo en 24 Cuotas y a un precio de $us. 5.000. Gil declaró que la empresa Daher trasladaba los televisores hasta los depósitos de Cotas y que además no se anotaban los números de serie de los equipos.

En su declaración Hubert Gil complica a Ivan Uribe, Leonardo Suárez, Hernan Saavedra, Xavier Vásquez Massi, Hernan Saavedra, Margoth Hinojosa, Valeria Rodriguez y Cecilia Ibañez lo que provocó que el ministerio público emita varias citaciones y órdenes de aprehensión respecto a la investigación por el robó millonario a Cotas.









Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]