Hijo de unos maestros rurales y exmilitar del Ejército: así es Ren Zhengfei el fundador de Huawei que no teme a Donald Trump

La Segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y China por la hegemonía comercial global se desarrolla ahora mismo en torno a una marca hasta hace unos años desconocida por el gran público: Huawei, la empresa creada por el milmillonario Ren Zhengfei. Donald Trump la ha convertido en objetivo prioritario del conflicto, e incrementado una presión que se extiende a otros países, recelosos de las implicaciones del pasado militar y los lazos con el Partido Comunista del fundador.

A sus 74 años, con un patrimonio neto estimado en unos 1.500 millones de euros, tres matrimonios y tres hijos (un hijo y una hija de su primer matrimonio, y una hija del segundo), Zhengfei es el propietario de una de las marcas chinas más poderosas y representativas del presente de la superpotencia (Huawei podría traducirse como «excelencia china»). Ahora en una situación comprometida tras la prohibición a las empresas estadounidenses como Google, o los fabricantes de chips ARM y Qualcomm, de dejar de comerciar con en un plazo máximo de 90 días.

Pero Zhengfei ha vuelto a aparecer ante los medios (no lo hacía desde el penúltimo capítulo: la detención en Canadá hace meses de su hija mayor y ejecutiva de la marca, Meng Whanzou, acusada de espionaje), para asegurar que no teme a los norteamericanos y que no quiere la prórroga de 90 días: «Los políticos estadounidenses subestiman nuestra fuerza». ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se ha convertido el hijo de unos maestros rurales y superviviente de las hambrunas de Mao en uno de los «adversarios» -así califica el Gobierno de Trump a Huawei- de Estados Unidos?