Hoy presentan respuesta al TAS por el caso de Thomaz Santos

El directorio jurídico de Wilstermann presentará hoy la respuesta al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) por el caso del jugador Thomaz Santos, que ahora milita en el club Bolívar.

De acuerdo al director jurídico del club aviador, Cayo Salinas, se dará todos los argumentos de fondo de la demanda que se presentó ante el Tribunal de Resolución Deportiva (TRD), contra el jugador Santos.

Salinas explicó que Bolívar niega el valor del fallo del TRD, tribunal al que siempre señalaron como incompetente para tratar la demanda interpuesta por Wilstermann.

En ese contexto, el equipo cochabambino enviará los argumentos para defender el fallo del TRD, que declaró probada la demanda contra Santos.

Recordemos que Wilstermann interpuso una demanda en contra del jugador Thomaz Santos, ante el TRD, exigiendo el cumplimiento de un documento privado, en el que Santos se comprometió a que si volvía al fútbol boliviano jugaría sólo en el club aviador, caso contrario pagaría una suma de 80.000 dólares.

Santos firmó el documento en el 2017 -aunque su defensa siempre dijo que desconocía dicho acuerdo- cuando tuvo la oportunidad de fichar para el club Sao Paulo, pero su contrato con Wilstermann aún no había concluido.

Esta demanda obtuvo un fallo a favor de Wilstermann y conminó a Santos a pagar los 80.000 dólares en un plazo no mayor a 30 días calendario, fecha que ya feneció el 25 de abril pasado.

Ante esta resolución desfavorable para el club Bolívar, sus dirigentes presentaron una apelación al TAS, que aún no determinó si se declarará competente o no para tratar el tema.

Hoy finaliza el plazo para que ambas partes hagan conocer sus argumentos ante el TAS, para que en base a ello defina si analizará el caso.

Mientras tanto, el jugador Thomaz Santos, al no haber cancelado los 80.000 dólares, está suspendido de jugar en el fútbol boliviano.

Por este mismo caso, aún existe una apelación sin resolver en el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD).

Wilstermann apeló el fallo en contra del Tribunal de Justicia Deportiva, por la impugnación al partido que perdió (0-2) ante Bolívar en la primera fecha del torneo Apertura, en el que observó la mala habilitación del jugador brasileño.

Esta resolución podría darse a conocer recién en unas tres semanas.

Caso Machado

En un caso muy similar, Cristhian Machado firmó un documento privado con Wilstermann, en el que también se comprometió a volver al club si regresaba al país o debía pagar 100.000 dólares.

El fallo del TRD en este caso también fue favorable al Wilstermann y como el jugador tampoco canceló, también dejó de jugar desde la fecha límite.

Pero en este caso, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, sostuvo que hubo acercamientos para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Incluso se habla de la posibilidad de que el jugador, que milita en Royal Pari, vuelva al Wilstermann.

INICIAN LA BÚSQUEDA DE REFUERZOS

Tal como sucede en esta época, los nombres para posibles refuerzos no se dejan esperar. Muchos son los futbolistas que suenan como posibles refuerzos de Wilstermann. Uno de ellos es Leonardo Vaca, de Blooming, quien también es pretendido por Bolívar.

El presidente del club aviador, Gróver Vargas, dijo que el plantel no sufrirá muchas modificaciones, y que tendría sólo unos cuantos retoques.

BOLÍVAR DICE QUE PUEDE IR AL TAS POR LA IMPUGNACIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

Dardo Gómez, gerente del club Bolívar, sobre el fallo que aún se espera del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva por la apelación a la impugnación del club Wilstermann, sostuvo que si tendrán que recurrir a instancias internacionales, lo harán.

“Puntualizar que si tenemos que ir a instancias internacionales (TAS), quien pierda, en este caso será el Club Wilstermann, ya que acabará pagando todos los costos procesales que esto demande!!!”, posteó en su cuenta de Twitter.

Gómez, tal como su departamento jurídico lo hizo en su momento, sostiene que: “Bolívar ha realizado la habilitación de Thomaz Santos cumpliendo todos los procedimientos y requisitos que se establecen en la FBF” y que la comisión técnica la validó.

Que el primer fallo del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) fue rechazado “como corresponde en derecho”.

Para el dirigente celeste, el club Bolívar siguió todos los pasos legales y esperan que la resolución en la instancia final (TSDD) ratifique el primer fallo del TJD.

Sobre el tema, Marcelo Claure, presidente de Baisa, aseguró que no se llegará a un acuerdo con Wilstermann. “Las últimas horas recibimos muchos mensajes pidiéndonos “arreglar” para que se pare el proceso contra Thomas porque nos iban a quitar puntos. Nuestra respuesta fue un categórico NO. @Bolivar_Oficial no se presta a eso”, dijo en su cuenta de Twitter.