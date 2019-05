La ex esposa de Jeff Bezos: «Tengo una cantidad desproporcionada de dinero para compartir»

En 2017, el fundador y CEO de Amazon, que hasta entonces no se caracterizaba por su labor filantrópica, preguntó en Twitter qué podría hacer con su dinero, buscando una causa benéfica afín a sus intereses. Al año siguiente, la pareja fue destacada por The Chronicle of Philanthropy como las personas que más donaron dineron en todo el mundo, con un estimado de USD 2.000 millones (menos del 2% de su fortuna), destinadas a ONGs que ayudan a familias sin hogar.