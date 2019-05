La resurrección de la CAN

De pronto ha vuelto a hacer noticia la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un organismo que había estado en el congelador por obra y gracia de los gobiernos populistas de la región que impulsaron otras instancias como el ALBA y la Unasur, cuya finalidad era destruir los progresos logrados en la integración latinoamericana y establecer un nuevo orden basado en el Socialismo del Siglo XXI. La CAN no fue la única víctima de esta corrosión populista muy bien dirigida desde el Foro de San Pablo, sino también el Mercosur, duramente azotado por la ideologización impulsada por Chávez, Lula y Cristina Fernández. Afortunadamente esos mecanismos alternativos no fueron más que un artilugio estéril que no rindió frutos y se han caído a pedazos.

La CAN puede retomar los caminos de la integración y de los beneficios comerciales para sus miembros. En manos de Bolivia está gran parte de esa responsabilidad.

Fuente: eldia.com.bo