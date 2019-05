No pudo repicar las campanas 25 veces como estaba previsto

El alcalde de Sucre Ivan Arcienega no pudo terminar de repicar las campanas en el aniversario de Chuquisaca, debía hacerlos 25 veces pero no se pudo por que la soga se soltó.

Fuente: Periodismo Somos Todos

