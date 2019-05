Carlos Valverde en la Red- 23 mayo 2019 .- La Unidad Posible ahora parece ser posible; no la lista única; finalmente se abre la posibilidad de que haya acuerdos y se bajen algunos; no participar no causa efecto de inhabilitación de candidaturas. Unidad en torno a la democracia y a los valores de esta… El CPSC puede jugar un rol importante en que esta idea se haga realidad

Fuente: Carlos Valverde Bravo



