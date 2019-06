Teleférico: Dockweiler niega que Doppelmayr haya ofrecido precios más bajos en México; dice que el costo en Bolivia incluye los impuestos

Brújula Digital |31|5|19|

El gerente general de MI Teleférico, César Dockweiler, rechazó que la empresa Doppelmayr, que construyó esa obra, haya ofrecido un precio más bajo en la ciudad de México, como informaron medios de ese país. Para ello descontó un 30% de impuestos involucrados en la inversión de la empresa austríaca en Bolivia y con ello redujo el precio.Rafael Archondo, que escribió una columna al respecto publicada en Brújula Digital y Página Siete, recordó que el precio promedio por kilómetro construido en La Paz por Doppelmayr fue de 23,5 millones de dólares, mientras en México ofreció 19 millones, es decir 4,5 millones menos por kilómetro.En total, el monto pagado en exceso siguiendo esas cifras sería de 128 millones de dólares.

El cálculo de Archondo se basó en datos oficiales de la empresa Mi Teleférico: 750 millones de dólares invertidos en 32 kilómetros de líneas, lo que da un resultado de 23,5 millones.

El jueves, sin embargo, Dockweiler expresó que en ese cálculo había que eliminar los impuestos, con lo que el precio se reduce.

Según él, en México hay que añadir esos impuestos a la oferta de las empresas que quieren construir los teleféricos, pero esa información no fue hallada en los medios mexicanos así que no se pudo saber si el dato ofrecido por Dockweiler es correcto o no. Dijo que ofrecerá esa información en el futuro.

«Hemos recibido la documentación de México que establece que los costos son sin impuestos ni aranceles porque ellos tienen otro sistema», expresó.

El gerente explicó que, si se descuentan los impuestos y aranceles, en las primeras líneas del teleférico construidas (roja, amarilla y verde), Doppelmayr en realidad cobró 16,5 millones de dólares por kilómetro.

“El monto pagado fue de 166,5 millones de dólares. Eso es lo que se tiene que dividir por 10 kilómetros”, dijo.

El BID, sin embargo, en un cálculo realizado, dijo que el precio era de 23,5 millones de dólares por kilómetro, no 16,5 millones.

Pero luego admitió que el precio total (añadidos impuestos y aranceles) por kilómetro en Bolivia fue de 21,6 millones. “En Brasil (Rio de Janeiro) fue más cara la construcción del teleférico (…) fue 39 millones de dólares por kilómetro y a nosotros total 21,6 millones de dólares”, dijo.

El ejecutivo solo hizo referencia a las líneas roja, amarilla y verde, pero no al resto ni al cálculo completo de 750 millones por 32 kilómetros.

Oferta de Leitner

Respecto del otro dato ofrecido por los medios mexicanos y comentado por Archondo, en sentido de que la empresa italiana Leitner, la otra compañía que se dedica a realizar teleféricos en el mundo, ofreció 13 millones de dólares por kilómetro en México, es decir 10 millones de dólares menos que en Bolivia, expresó que no se puede comparar “a un Mercedes con una peta”. Según la analogía, Doppelmayr construye autos lujosos y los que construye Leitner, autos modestos.

Pero si en Bolivia se hubiera podido tener un precio como el ofrecido por Leitner en México, se hubieran pagado 320 millones de dólares, es decir 420 millones de dólares menos que lo que se terminó pagando a Doppelmyr.

Dockweiler dijo, pero no mostró documentación al respecto, que Leitner hizo una oferta de mayor precio para el teleférico de La Paz. “Tenemos toda la documentación, Leitner fue la primera que hemos invitado”, dijo.

Además, recordó que Oruro trabajó con Leitner para el teleférico, empresa que cobró más por kilómetro que Doppelmayr.

“En el mundo solo hay dos empresas de teleférico, la Doppelmayr y Leitner”, mencionó.

Expresó que Bolivia asesorará a México en la construcción de los teleféricos. “Nosotros estamos a punto de firmar un convenio con la ciudad de México para la ejecución de sus teleféricos, ya se ha hecho todo el trámite y el documento vamos a estar firmando de dos a tres semanas para que La Paz, Bolivia, asesore en la implementación de los teleféricos en México”, contó,

“Nos contactamos con nuestros amigos de México y (dijeron) que esto ocurre también en nuestro país y son ataques políticos y de su momento, ellos se han comprometido a hacer un informe”, dijo la autoridad.

