Teleférico: En México rechazan a Doppelmayr por alto costo: $us 19 MM por Km; Bolivia pagó $us 23,5 millones por Km

El gobierno de Evo Morales pagó más de 740 millones de dólares a la constructora extranjera Doppelmayr por la construcción de las 10 líneas de Mi Teleférico de La Paz y no hubo fiscalización ni licitación.

Brújula Digital |30|05|19|

La austriaca Doppelmayr fue rechazada en ciudad de México porque pretendía cobrar una suma supuestamente excesiva por kilómetro construido de teleférico frente a la compañía italiana Leitner que ofreció mucho menos y aun así la licitación internacional fue declarada desierta en la capital mexicana este mes de mayo.

Un artículo de opinión de Rafael Archondo “País teleférico” y publicado el jueves por el diario Página Siete señala que mientras Doppelmayr ha propuesto para el Distrito Federal un precio de 19 millones de dólares por kilómetro edificado de teleférico, la italiana Leitner, que ha puesto en pie los sistemas de cable de Ankara, Cali o Ecatepec, sólo pidió 13 millones de dólares por la misma longitud.

Y aun así, según el artículo de Archondo, la reciente licitación en la ciudad de México fue declarada desierta este mes, porque se ha probado que la propuesta de la constructora austríaca fue la más cara en este rubro.

Doppelmayr construyó diez líneas de teleférico –Roja, Amarilla, Naranja, Blanca, Celeste, Morada, Verde, Azul, Café y Plateada– en las ciudad de La Paz y El Alto, en una extensión de 32 kilómetros con 35 estaciones. “En 2019 (Mi Teleférico) tendrá 10 líneas funcionando, con una inversión de más de 740 millones de dólares destinados a mejorar el transporte en ambas ciudades”, sostuvo el gerente general de Mi Teleférico, César Dockweiler, en octubre de 2017, según reporte de El Deber.

Archondo recuerda que Doppelmayr le cobró a Bolivia 23,5 millones de dólares por kilómetro construido, como lo demuestra un cálculo simple y lo corrobora un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sólo el teleférico postrado de Río de Janeiro es más caro que el de La Paz, dice.

El autor del artículo “País teleférico” hace varias interrogantes: “¿Por qué pagamos 128 millones de dólares más que lo que la misma Doppelmayr quiere cobrarle a la ciudad de México?, ¿será que, ingeniería mediante, bajar de Cuautepec a la estación de metro de Indios Verdes tiene que ser más barato que hacerlo de Ciudad Satélite a Irpavi? Pero lo que es más inquietante, ¿por qué México acaba de rechazar el precio de Doppelmayr por excesivo y nosotros lo aceptamos, vía ley, y decretos, a pesar de haber sido 17% más alto?

No hubo fiscalización ni licitación

Archondo critica a la oposición porque no fiscalizó la inversión de los más de 700 millones de dólares invertidos, en la construcción de las 10 líneas del Mi Teleférico, al Gobierno de Bolivia ni a la constructora Doppelmayr.

“¿Hemos pagado lo justo? El teleférico de La Paz es tan metáfora del Estado Plurinacional de Bolivia que, por ejemplo, la oposición lo ha visto pasar sin aplicarle ni un sólo milímetro de fiscalización”, añade el periodista que reside en México.

También señala que Doppelmayr no tuvo competencia para adjudicarse la construcción de las 10 líneas del Teleférico, pues no hubo licitación pública internacional de la megaobra. “Doppelmayr no tuvo que competir con ninguna otra empresa, y las hay en casi una decena (en el mundo), para quedarse con un cheque de más de 700 millones de dólares en La Paz”, añade.

Brújula Digital / La Paz