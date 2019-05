Vicepresidente ve un doble delito en Cotas, robó millonario y financiamiento a campaña del 21-F

Vicepresidente ve un doble delito en Cotas, robó millonario y financiamiento a campaña 21F

El vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera, dijo que ve un doble delito en el caso Cotas, el robó millonario a los cruceños qué según la autoridad ascendería a $us. 100.000.000 y no de $us. 7.000.000 como se a hecho conocer a la población y el segundo el uso de recursos para financiar actos políticos y movilizaciones del 21F de opositores y plataformas sin consultarle a los socios.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]