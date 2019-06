Azkargorta: «No exportamos jugadores e importamos mediocridades»

El extécnico mundialista de la selección de Bolivia, Xabier Azkargorta, se manifestó hoy sobre la situación del fútbol nacional tras la eliminación de la Verde de la Copa América que dejó entrever, entre polémicas, los puntos álgidos de la realidad nacional.

«Bolivia fuera. Críticas despiadadas. Nuevas propuestas. Viejas algunas. Mucha gente desubicada. Demasiada polvareda para esconder realidades. ¿Cómo estamos? El 93-94 ya pasó. No valen comparaciones. No exportamos jugadores e importamos mediocridades. Dicen que son más baratos. Uf», manifestó el español que llevó a los jugadores bolivianos al Mundial de EEUU 1994.

En parte de su tuit, el conocido DT, hace referencia a la determinación de la División Profesional para que seis jugadores extranjeros puedan jugar en un mismo partido. Muchos dirigentes apoyaron este cambio alegando que los jugadores nacionales son más caros que los extranjeros.

Si bien la medida se aprobó en un Consejo Superior, tiene que ser incluida en el reglamento al Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol para tener efecto inmediato.

«Sigo pensando que hay que pagar facturas en la formación, no dar plata a los equipos profesionales. NO PERMITIR CONTRATAR A LOS EQUIPOS DEUDORES. No olvidar que el patrimonio del fútbol son los jugadores y que el 10 de Bolivia es, será siempre Etcheverry. No nos roben el fútbol», concluyó Azkargorta en otro tuit.

La selección sólo consiguió derrotas en Brasil, en medio del escándalo por el monto y fechas del pago de representación de los jugadores en la competencia. Esto desató una ola de críticas entre los fanáticos, además de idas y venidas de dichos entre los futbolistas y dirigentes.