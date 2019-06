Brad Pitt retoma una estrecha relación con sus hijos

Brad Pitt, en Venecia, Italia. MT-MS/CIAO PIX GTRES

El actor, que desde finales del pasado año tiene la custodia compartida de los seis hijos que tuvo con Angelina Jolie, disfruta con ellos cocinando y viendo películas en su casa de Los Ángeles

Brad Pitt está disfrutando de su vida como padre soltero. A finales del año pasado, el actor recibió la custodia compartida de los seis hijos que comparte con Angelina Jolie, de quien se separó en 2016, y según revela ahora US Weekly, el protagonista de Seven se ha adaptado muy bien a pasar tiempo él solo con los niños, con quien se divierte realizando actividades cotidianas como “cocinar o ver películas”. “Él los alienta a perseguir sus sueños”, aseguró una fuente al portal estadounidense.

Según la misma fuente, la estrella de Érase una vez… en Hollywood asiste a terapia y se siente “aliviado de que la crianza y educación de sus hijos vaya tan bien”. “Agradece que toda la enemistad con Angelina haya quedado en el pasado. Los niños son lo primero y es lo que más le importa: ser padre y compartir su vida con sus hijos”, agrega. La pareja tuvo seis hijos: Maddox, de 17 años, Pax, de 15, Zahara, de 14 (todos adoptados por ella y que el actor también adoptó después), Shiloh, de 12 y los mellizos Vivienne y Knox, de 10 años (estos tres últimos, biológicos de ambos).

Los niños pasan temporadas con su padre, en su casa de Los Ángeles, o con su madre, que siempre que puede los lleva al destino donde le toque trabajar. En las últimas semanas, los niños han pasado mucho tiempo en Nuevo México, donde la actriz está grabando en Alburquerque su próxima película, Those Who Wish Me Dead (Aquellos que desean que esté muerta), el nuevo thriller basado en la novela homónima de Michael Koryta.

Tras casi una década de noviazgo y dos años de matrimonio, Brad Pitt, de 55 años, y Angelina Jolie, de 44, anunciaron su separación en septiembre de 2016. La pareja lleva más de dos años y medio tratando de llegar a un acuerdo de divorcio que se complica y alarga por dos cuestiones: la división de sus bienes y la custodia de sus seis hijos en común.

Aunque en abril de 2018 llegaron a un primer acuerdo sobre su divorcio, la cuestión se complicó el pasado julio, cuando un juez obligó a la actriz a que sus hijos mantuvieran una buena relación con su padre. Jolie se había quejado de que él no pagaba la pensión, y exigía «el 50% de los gastos de los niños» y una compensación retroactiva. Finalmente, la pareja logró llegar a un inicio de acuerdo de custodia el pasado mes de diciembre. Sin embargo, ahí no acaba todo, porque a la expareja aún les queda repartirse 450 millones de euros.

Además, desde el pasado abril la pareja ya se puede considerar soltera. Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, un juez decidió que su estado sea el llamado «bifurcation of marital status«, es decir, una división del estado matrimonial que hace que, aunque no estén divorciados, se les considere solteros. Algo que la actriz ya ha materializado al pedir específicamente a un tribunal recuperar su antiguo nombre y que este deje de tener el apellido Pitt, que se puso cuando se casó con el actor en agosto de 2014, para ser solamente Angelina Jolie.

