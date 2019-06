Bs 5.598.125: el millonario patrimonio de las dos hijas del Fiscal General de Bolivia, ¿pueden explicar?

PÁGINA SIETE / Wanda Torrico / La Paz

La hija del Fiscal General del Estado, Vania Lanchipa Ramirez, quien trabaja en la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) junto al magistrado que fue señalado como sospechoso en el caso Montenegro, Gonzalo Hurtado; percibe un salario de Bs 7.712 y cuenta con un patrimonio de Bs 4.176.545, según su declaración jurada. Al respecto, la senadora opositora Jeanine Añez solicitó al presidente del (TCP), Petronilo Flores, rendir un informe escrito sobre el procedimiento de contratación de la funcionaria pública.

Añez resaltó que el pasado 5 de junio, la oposición envió una petición de informe escrito al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. «No habíamos visto avance en la investigación sobre posibles vínculos de autoridades judiciales con el narcotraficante Montenegro”. La legisladora indicó que fue entonces que les llegó la información de que la hija de Lanchipa trabaja en el (TCP), lugar donde coincide laboralmente con el magistrado Gonzalo Hurtado, hecho que sembró la duda en la oposición sobre si existe la posibilidad de que esta relación laboral pueda llevar a un posible “encubrimiento entre narcotraficantes y administradores de justicia”.

También indicó que la abogada Vania Lanchipa Ramirez, trabaja en la Sala Cuarta Especializada, dependencia del (TCP) en la que también ejerce sus funciones el Magistrado Gonzalo Hurtado y reveló que el salario que percibe por ese cargo es de Bs 7.712.

Página Siete consultó en el portal digital de la Contraloría General del Estado la declaración jurada de bienes y rentas de Vania Lanchipa y verificó que cuenta con un patrimonio de Bs 4.176.545.

DECLARACIÓN JURADA DE VANIA LANCHIPA

Por otro lado, el Fiscal Juan Lanchipa y el presidente del TCP, Petronilo Flores indicaron que Vania Lanchipa no depende de Hurtado, una de las autoridades implicadas en el caso Montenegro y mencionada por el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, como uno de los sujetos que tuvo relación con el narcotraficante y que a la fecha no fue convocado a declarar por el Ministerio Público por sus presuntos nexos con el acusado.

“Esta profesional si trabaja en esta entidad (TCP). Esta funcionaria no tiene dependencia directa del magistrado Gonzalo Miguel Hurtado, esta funcionaria ocupa el cargo de radicadora, su dependencia funcional directa es la secretaria de una sala” aseveró Flores y reveló que fue designada a ese cargo por petición del magistrado Iván Espada. ”Para la designación por la sala plena debe cumplir varios requisitos, se ha designado bajo el criterio de libre nombramiento. No fue propuesta por el magistrado Hurtado para su designación, fue propuesta por el magistrado Iván Espada”.

PARTE DEL ORGANIGRAMA DE LA SALA CUARTA ESPECIALIZADA

ORGANIGRAMA COMPLETO DEL TCP

Asimismo acotó que la hija de Lanchipa ingresó a trabajar el 4 febrero de este año en la Sala Cuarta Especializada del TCP, llegando a depender de la secretaria de sala y reiteró que no tiene una dependencia directa con Hurtado.

¿Qué dijo el Fiscal General Juan Lanchipa?

“Mi hija no trabaja con el señor Gonzalo Hurtado, mi hija ha accedido a un puesto laboral subalterno con otro magistrado que no tienen ninguna relación, pero esto de ninguna manera puede ser un obstáculo para que el Ministerio Público lleve adelante la investigación contra Gonzalo Hurtado” dijo Lanchipa y aseguró que su hija “cumple las funciones administrativas dentro de un despacho que no es del señor Hurtado”.

El magistrado Hurtado

El magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado es una de las autoridades que aparece en el organigrama de vínculos y nexos de Montenegro que presentó la Policía. El magistrado está en la mira porque aparece en un video con el narcotraficante, pese a que el aludido negó haberse reunido con Montenegro después de ser nombrado en el cargo. La oposición exigió su renuncia y además una auditoría de todos sus movimientos económicos.

Por otro lado, en un informe de la Policía figura el nombre de la secretaria del magistrado Gonzalo Hurtado, Magdalena Salinas, y en una fotografía que circula en las redes sociales desde el inicio del caso se ve a la ex secretaria del ex presidente del TCP, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Thelma Morales abrazada a Montenegro.

“Esas personas quizá influenciaban en el problema procesal (extradición) que tenía (Montenegro) en Brasil”, aseguró el pasado 11 de mayo el director de la FELCN, Maximiliano Dávila.