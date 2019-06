Cochabamba. Fiscalía pide cárcel para Mérida por falsificación de datos

La Fiscalía de Quillacollo solicitó nuevamente la detención preventiva del alcalde suspendido Eduardo Mérida por la presunta falsificación de documentos, que permitió la construcción de un surtidor en predios municipales.

“Se me inculpa de hacer desaparecer una calle, eso es mentira porque la urbanización se aprobó en 2007 en la gestión del exalcalde Hugo Miguel Candia (MAS)”, señaló.

Mérida explicó que los datos de cesión de áreas verdes fueron modificados por la dueña del lote, Yolanda Montoya, y por su abogado, René Fernández, quien actualmente se desempeña como presidente del Concejo Municipal.

Montoya en su declaración en la Fiscalía, en enero de 2018, negó la acusación e indicó que uno de los abogados que hizo el trámite fue Fernández.

El Alcalde suspendido adelantó que pedirá que el tema sea analizado hoy en el pleno del Legislativo y que esta instancia se constituya en parte querellante.

“Es político, no he hecho ningún trámite ante la Alcaldía. Intenté registrar el derecho propietario ante Derechos Reales, pero no pude porque tenía observaciones”, dijo Fernández.

Mérida fue imputado por falsedad material, ideológica, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros. Estuvo detenido por el caso audios.