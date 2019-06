Complete the Look es la nueva herramienta de búsquedas visuales de Pinterest

Pinterest sigue ampliando sus herramientas de búsquedas visuales. A Lens, Shop the Look, entre otras, se le suma ahora Complete the Look, destinada a ofrecer recomendaciones de estilo en base a los artículos disponibles en una imagen, enfocándose en las categorías de Moda y Decoración de Hogar.

A este respecto, la nueva herramienta de búsquedas visuales tendrá en cuenta toda la escena, ya que no sólo atenderá a los artículos detectados en la misma, sino que además tendrá también en cuenta aspectos que se puede predecir de la propia imagen, como temporada del año a la que pertenece, tipo de cuerpo, localización, diseño, entre otros.



Si bien, las recomendaciones puedan verse como algo subjetivo, según han podido observar los mismos ingenieros de la plataforma en sus experimentos, las recomendaciones de la nueva herramienta visual son mucho más precisas que las recomendaciones efectuadas por muchas de las otras herramientas.

La propia plataforma plasmará su modelo de funcionamiento en un documento que expondrá en la conferencia Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), que se llevará a cabo durante la próxima semana en California.

Por ahora no es posible saber cuando llegará Complete the Look a los usuarios finales, ya que la plataforma no ha informado de ello. Pinterest sigue queriendo ganar posiciones en una competición, junto a otros gigantes tecnológicos, para tratar de sacar el máximo posible a las búsquedas visuales.

