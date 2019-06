Santa Cruz.- Hoy se conoció una denuncia acerca de los terrenos del nuevo vertedero estos habrían sido adquiridos con sobreprecios, supuestamente estos terrenos por hectárea valen $us 20 mil, sin embargo, el municipio cruceño los habría comprado a $us 50 mil, y son cerca de 200 hectáreas, por lo que se pagó en total casi $us 10 millones, a eso hace referencia el exconcejal Manuel Saavedra quien afirma que va a solicitar que se investigue.

Fuente: Unitel