El caso Profumo, el escándalo sexual de la política inglesa que lleva 56 años inspirando a los artistas

Libros y Guerra Fría

La aparición de espías rusos en la historia también tuvo algo que ver en ampliar el escándalo. Además del caso del almirante Vasall, en 1961, el ex diplomático George Blake empezaba a cumplir una pena de prisión de 42 ños por espiar para los rusos. Pero eran muchos más los que se dedicaban a lo mismo, si hacemos caso a lo que contó la propia Keeler en su libro de memorias, The Truht at Last, aparecidas en 2001 y en las que además de desvelar que había estado embarazada de Profumo, aseguraba que el entonces jefe del MI5, Sir Roger Hollis, había sido un espía ruso.

Con motivo de la promoción de su libro, Keeler aseguró que aunque al principio había llevado esa atención mediática más o menos bien, poco a poco se fue convirtiendo en una pesadilla. “He cargado con los pecados de toda una generación”, dijo certeramente en una entrevista al diario The Observer. Sin embargo, no se quedó ahí el provecho que le sacó a su historia pues en 2014 colaboró con Douglas Thompson para publicar Secrets and Lies, libro en el que da pocos detalles nuevos pero que le sirvió para volver a sacar la historia a la palestra.