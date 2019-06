El Gobierno observa los contratos de Cotas-Santa Cruz y activa una auditoría

La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) inició en mayo una auditoría externa a Cotas sobre los contratos firmados con proveedores y prestadores de servicios debido a que la operadora tenía el 70% de sus actividades tercerizadas.

A raíz del desfalco de $us 7,7 millones a la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), la Afcoop, cuya tuición depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, determinó una auditoría externa a la operadora para esclarecer éste y otros hechos.

“Los $us 7,7 millones es uno de los hechos (más), nosotros queremos ver cómo están los contratos con proveedores, los contratos con prestadores de servicios, porque Cotas tenía el 60%, 70% de sus actividades, las tenía tercerizadas. ¿Cómo llegamos a esos contratos de tercerización? Eso es lo que queremos establecer”, explicó a La Razón el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Emilio Rodas Panique.

A principios de este año, Cotas realizó una auditoría interna que estableció el robo de $us 7,7 millones en el programa “Cotas en Cuotas” de 2011, plan que consistía en entregar, a través de un proveedor autorizado, equipos que estaban relacionados con el servicio de la operadora: telefonía, televisión por cable e internet.

Hubert G., exdirector de Marketing de Cotas, quien se encuentra recluido en el penal de Palmasola, dijo que la cooperativa adquirió de forma irregular 60.000 decodificadores con sobreprecio, “los cuales tenían un costo en Bolivia de $us 30”, pero que Cotas “facturó, cada caja, por $us 120 puesto en los almacenes”, según publicó ayer el periódico El Deber.

Estas supuestas irregularidades cometidas en el interior de Cotas por los consejos de Administración y de Vigilancia pretenden ser esclarecidas con la auditoría iniciada a mediados de mayo y que se prevé culmine a fines de junio.

“La Afcoop ha instruido, a través de una resolución administrativa, que se lleve adelante la auditoría, va a ser un documento determinante para nosotros como entidad gubernamental (…) para establecer los niveles de responsabilidad de los consejos de Administración y Vigilancia y de los directivos ejecutivos”, dijo Rodas.

Con la auditoría también se pretende esclarecer si el monto desfalcado a la cooperativa es mayor a los $us 7,7 millones determinados por la Fiscalía, o sea superaría los $us 8 millones. “Hay otra plata adicional a los $us 7,7 millones que tiene que ver con los impuestos que Cotas ha tenido que pagar por cada una de las operaciones, que si bien no son robos, pero si son gastos emergentes de este ilícito”.

El viernes, el vicepresidente Álvaro García reveló que la estafa en Cotas, a través del programa “Cotas en Cuotas”, llegó a los $us 100 millones y que esos recursos fueron usados de manera política por los opositores al Gobierno.

Rodas indicó que hay una trama oculta en Cotas “que hace sospechar que durante años se ha venido sangrando la cooperativa en beneficio de grupos de interés”. (05/06/2019)

La Razón Digital / Yuri Flores / La Paz