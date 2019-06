El SIN embargó el complejo de The Strongest

El Servicio de Impuesto Nacionales le sigue un proceso al club de Achumani por una deuda de 2004

Los problemas en The Strongest están a la orden del día. Hace una unos días la familia Salinas dio un paso al costado con la renuncia de Henry a la presidencia del club, hoy el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) embargó el complejo Rafael Mendoza Castellón, ubicado en Achumani.

El juez Norman Espinoza Casablanca del Juzgado Público Civil y Comercial décimo del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz fue el que ordenó proceder con la acción legal en la jornada de este lunes. Se conoce que la causa es por una deuda de 2004 (por nueve letras de cambio por un total de Bs 193.660), pero que la sentencia salió en 2006.

Los dirigentes atigrados que actualmente comandan la institución deportiva han asegurado que no fueron notificados y que no conocían sobre la situación. “Es ilegal porque no hemos sido notificados”, dijo uno de los directivos. Además, no descartan iniciar una demanda en contra del magistrado Espinoza.

