Eligen a Willy López como alcalde suplente de Quillacollo

El Concejo Municipal de Quillacollo eligió a Willy López, del Frente Para la Victoria (FPV), como el nuevo alcalde suplente de Quillacollo y sucesor de Antonio Montaño.

Esta mañana, por siete votos a favor y dos en contra, el Concejo Municipal de Quillacollo abrogó la Resolución Municipal 018/2019 que nombraba a Montaño como alcalde suplente.

Ese municipio suma su tercer alcalde suplente temporal en lo que va del año y el cuarto desde la crisis que comenzó en junio del 2018 con la suspensión de Eduardo Mérida.

Tras la designación, Montaño informó a los medios que aún no fue notificado con resolución que abroga su nombramiento y anunció que presentará un recurso de reconsideración ante el ente legislativo.

«Desde el inicio de mi gestión me ha hostigado mucha gente, son intereses personales, no se piensa en el municipio. Yo sigo siendo Alcalde toda vez que no estoy notificado», declaró.

Cuestionó que el Concejo no haya recurrido a un informe técnico y legal para sustentar su retiro y se base en reclamos de dirigentes vecinales.

Montaño asumió el cargo en febrero de este año después de la renuncia de Zacarías Jayta.