Emilio Martínez en Erbol: “El historial de Mesa confirma que es funcional al MAS”

Pedro Saúl Gemio entrevistó en el programa “La mañana en directo”, por Radio Erbol 100.9 FM, al escritor Emilio Martínez Cardona, autor del libro El caudillo ilustrado.

Gemio: “Es un libro que está generando polémica, que hace una crítica profunda y dura al rol político de Carlos Mesa desde el 2002 y 2003, su gobierno y su retorno a la política. (…) Emilio Martínez es un escritor y periodista uruguayo-boliviano, autor de libros como Ciudadano X (…). En El caudillo ilustrado hay una línea muy marcada respecto a que Carlos Mesa ha sido y sigue siendo funcional al MAS”.

Emilio Martínez: “Sí hacemos una revisión del historial de Mesa, de su trayectoria y antecdentes, es un hecho duro comprobable. En el periodo 2003-2005 fue funcional al ascenso de Evo Morales. Le tendió una alfombra roja. Contribuyó al derrumbe del multipartidismo y a la instalación de ese partido hegemónico (el MAS)”.

“En el libro hay revelaciones sobre su preparación para la sucesión desde febrero de 2003, no desde octubre. Por lo tanto, su alejamiento y la sucesión no fue una simple respuesta a una coyuntura crítica, sino que estaba buscando el momento oportuno. En su testimonio, el ex ministro Mauricio Balcázar dice que Mesa venía con esa semilla (la presidencia) desde el principio. En Presidencia sitiada, el propio Carlos Mesa dice que la vicepresidencia es un cargo inútil que sólo sirve para la sucesión”, indicó el autor.

Sobre el cobro de 1.200.000 dólares para ser candidato a vicepresidente en el 2002, Martínez subrayó la negativa de Mesa a hablar del tema y dijo que “el que calla otorga”.

Consultado sobre las perspectivas electorales del postulante de CC, el escritor opinó que ve a un Mesa “encerrado en sí mismo, negándose a acuerdos y alianzas; ha caído de 39% a 25% desde que lanzó su candidatura, lo veo en una curva declinante”.

Ver la entrevista completa aquí (minuto 45:00 en adelante):