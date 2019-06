Envenenando la democracia

Richard Arispe Carrasco

El gobierno nacional en su intento de perpetuarse en el poder está determinado en destruir la democracia del país.

La desinstitucionalización del país y la repostulación de la dupla oficialista es el camino que llevará al cadalso la democracia que tantos muertos costó en la década de los 80. El presidente Morales debería ser el primer interesado en demostrar que su repostulación es legal, que no está vulnerando las leyes del país ni la determinación del voto del pueblo reflejada en el referéndum, pero no le interesa, el hará de todo para quedarse eternamente en el poder.

El prometer que dará lo que le pidan si es que le aseguran el 100% de votos, en la comunidad de Macha, es otra de las muestras desesperadas de Evo de mantener la adhesión al proceso de cambio, pero también es un grave delito electoral que no será sancionado por el TSE, porque no se le puede ni siquiera llamarle la atención al jefe. El ejecutivo ha prostituido a todos los poderes, destrozó la policía, disfrazó a las FF.AA y defecó sobre el voto del pueblo.

La amenaza del dirigente Ever Rojas de envenenar a los opositores que hagan campaña en ciertos lugares y bastiones masistas, no es una metáfora como pretenden hacer creer los intérpretes del gobierno, menos que sea una costumbre o tradición ancestral, como aseguran otros azules. Lo concreto es que algunos dirigentes ávidos de promocionarse y hacer buena letra para conseguir una candidatura en las listas, se mostrarán agresivos y prometerán hasta la vida por el proceso de cambio. Recordemos que no es la primera vez que un masista amenaza con matar contendientes, recordemos a Cocarico con colgarlos como perros, a Quintana con enterrarlos para que se los coman los gusanos, o a García Linera con armar a estudiantes para que defiendan al proceso.

El MAS ha envenenado la democracia y lo que conseguirá muy pronto es matarla. Tras las elecciones trucadas y fraudulentas de octubre, intentará hacer una fiesta sobre el cadáver del país. No cabe duda que los falsos azules están sedientos de poder y esto los llevará a alzar las armas contra el pueblo, porque saben que en las urnas en elecciones transparentes, no podrá mantenerse en el gobierno. Cianuro, cicuta, arsénico, ántrax, novichok o gas sarín, eso es lo que nos propone el MAS, elija usted.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco