Ernesto Suárez niega que Mesa sea opositor y llama a leer “El caudillo ilustrado”

Entrevistado por Beni TV, el ex gobernador Ernesto Suárez enfatizó que el candidato Carlos Mesa “no es opositor” y que es “completamente funcional al MAS”.

“Evo nunca ha sido generoso con un opositor y darle el cargo más grande como vocero marítimo no es gratis. ¿Cuándo Carlos Mesa salió a oponerse en algo a Evo Morales durante estos 13 años? Sólo cuando le meten juicio recién se hace el opositor”, remarcó.

Suárez recordó que “cuando Mesa comienza a caer en las encuestas y nosotros (Bolivia Dice No) sumamos alianzas y vamos creciendo, el gobierno saca los casos del Lava Jato para que la gente crea que es opositor”.

“En su momento le dije: no podemos pasar de un caudillo autoritario a un caudillo ilustrado. Hoy hay un libro El caudillo ilustrado que ha sacado el (autor de) Ciudadano X, y sería bueno leerlo para que vean todo el comportamiento de Carlos Mesa cuando fue candidato a la vicepresidencia en el 2002 y cuánto costó su candidatura, 1.200.000 dólares, y no lo ha desmentido. Eso demuestra que no hay un compromiso con el país. Hubo una transacción financiera pero no hubo un compromiso con el país”, señaló.

El ex gobernador subrayó que “Mesa es el que origina todo para que Evo llegue a gobernar el país. No me queda la menor duda que no es un verdadero opositor, se hubiese opuesto a algo en todos estos años y hubiese buscado la unidad, y no la buscó”.

Ver el video completo aquí: