Estimado @javier8ventura, «violencia con más violencia» no tiene valor explicativo. ¿Por q…

Estimado @javier8ventura, «violencia con más violencia» no tiene valor explicativo. ¿Por qué no analizas las razones por las q el porte de armas no genera más violencia en Paraguay, Uruguay y Chile o Suiza, Islandia y Finlandia? Lo contrario sucede en Bolivia o Venezuela. https://t.co/UxZpYbEKk0





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



