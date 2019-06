«Evo será elegido cuantas veces el pueblo lo decida»

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, afirmó que el debate sobre quién será el heredero del presidente Evo Morales llegará en su momento. Por ahora ahora, aseguró, el Mandatario sigue siendo el factor de cohesión en el MAS.

POSICIÓN. La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra. ANF

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, afirmó que el debate sobre quién será el heredero del presidente Evo Morales llegará en su momento. Por ahora ahora, aseguró, el Mandatario sigue siendo el factor de cohesión en el MAS. Además, consultada sobre la reelección indefinda, afirmó que el Jefe de Estado será elegido las veces que el pueblo quiera.

La titular del Senado dijo que no se ve como heredera del Presidente. «No. Yo salí de la militancia de base. Mi primer trabajo en el servicio público fue participar en el proceso electoral y salí electa senadora. Hasta aquí creo haber cumplido con responsabilidad mis tareas, y, desde donde esté, igual estaré contenta», aseguró.

Consultada sobre por qué no hay renovación en el liderazgo del MAS, dijo que «Evo Morales, además de que es la representación de un tiempo histórico, lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, todavía representa esa lucha contra el periodo de empobrecimiento, enajenación de las empresas, de ausencia de soberanía para erigir un Estado Plurinacional, que es soberano, que es reconocido internacionalmente como un país que más crece en Suramérica, que redistribuye la riqueza».

Por lo mismo, dijo que el Presidente necesita otros cinco años más en el poder para completar su obra.

Consultada sobre si habría sido justo que los «neoliberales» perpetuaran, al igual que el MAS, a sus líderes en el poder, respondió: «La diferencia radica en el proyecto político. Más allá de si la persona puede presentarse… creemos que puede presentarse, y será electo cuantas veces el pueblo lo decida. Nosotros decidimos y apostamos por el quiebre con el anterior modelo de Estado, porque creíamos que era posible construir otro tipo de Estado, de redistribuir la riqueza; nuestra diferencia no radica en que si se amplía o no el mandato, sino en el proyecto político que se enarbolaban y nosotros apostamos por otro».

Finalmente, consultada sobre si el MAS no consigue los dos tercios en la Asamblea, dijo que «esperemos que sea el consenso el que prime en las siguientes legislaturas».

Fuente: https://correodelsur.com