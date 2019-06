Fallo del TCP contra Revilla se basa en un decreto abrogado en 2016

María Carballo / La Paz

El 24 de junio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló en contra de la Alcaldía de La Paz en un recurso de Acción de Popular que fue presentado ante los presuntos riesgos a la salud por el colapso de una celda del relleno sanitario de Alpacoma, pero la resolución del TCP hace referencia a un Decreto Supremo abrogado en 2016.

La sentencia constitucional 0228/2019-24, del 16 de mayo de 2019, entre otras disposiciones, ordena investigar a la administración del alcalde de La Paz, Luis Revilla, sobre el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma.

El fallo también determina que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua haga conocer al juez de la causa, cada 15 días, los avances de la auditoría ambiental.

El Tribunal en su análisis cita al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo 24176 del 8 de diciembre de 1995, pero esta fue abrogada en 2016, cuando se aprobó el Decreto Supremo 2954, que reglamenta la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La Gaceta Oficial de Bolivia publicó en su página oficial el DS 2954, que cita en uno de sus puntos («Disposiciones abrogatorias y derogatorias»): «Se abroga el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Nº 24176, de 8 de diciembre de 1995 y todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo».

El alcalde Revilla reiteró que presentará acciones legales contra los magistrados, Yván Espada y Gonzalo Hurtado, que firmaron la sentencia y observó que el fallo se haya basado en un decreto abrogado y no tomó en cuenta otro que determina el plazo de licencias de funcionamiento del relleno sanitario por 10 años.

«Se ha hecho una solicitud de complementación y enmienda que significa preguntarle a estos dos magistrados, ¿por qué no han tomado en cuenta el decreto más importante que está vigente desde el año 2006 y que dice que las licencias ambientales duran 10 años? ¿Por qué han basado su fallo en una norma que está abrogada desde 2016? Eso tiene aclarar el TCP, ¿por qué aplica normas que no están vigentes y no aplica las que sí verdaderamente están vigentes?», afirmó hoy en conferencia de prensa.

Una vez que se tenga la respuesta de la complementación y enmienda presentados, la Alcaldía presentará una demanda por prevaricato.

«Claramente han violado la ley y han fallado en contra de la ley porque no tomaron en cuenta un decreto que está vigente y que justamente dice con mucha claridad que las licencias de funcionamiento tienen vigencia de 10 años. Si la licencia ha sido otorgada por el propio Viceministerio de Agua, está claro que el relleno tiene licencia hasta 2020», agregó.

El derrumbe de la celda del relleno sanitario en Alpacoma generó el derrame de la basura y lixiviado en un área de 10 hectáreas el 15 de enero de este año.

Fuente: https://www.paginasiete.bo