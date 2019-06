Funcionarias sacan públicamente sus «trapitos al sol»

Tras tratos degradantes

Tras revelarse insultos contra la prensa y tratos degradantes de la exjefa de Comunicación del Ministerio de Justicia, Katerin Pasciuta, hacia la subalterna Mariel Rivero, ahora ambas funcionarias sacaron públicamente sus “trapitos al sol”.

Pasciuta título su versión “Disculpas públicas para los periodistas”, mientras que Rivero refutó, bajo el rótulo “Ante la mentira la verdad”. A continuación le mostramos la explicación de ambas funcionarias sobre el hecho y usted saque sus conclusiones:

PASCIUTA: “Lamento y me disculpo por el exabrupto cometido al haber utilizado un adjetivo inaceptable para referirme a los periodistas del país que aparece en un audio que comenzó a circular en las redes sociales esta tarde de viernes 28 de junio del año en curso. Ofrezco mis disculpas cuantas veces fuera necesario, desde lo más profundo de mi corazón, aceptando que me equivoqué, debido al estado de ofuscación que provocó la funcionaria a la que reclamo por su mal desempeño laboral MARIEL RIVERO SALOMÉ”.

RIVERO: “Ante las disculpas expresadas por la señora Katherina Pasciuta, a través de grupos de WhatsApp, es necesario aclarar que las mismas están llenas de mentiras y falsedades. Rechazo contundentemente las mentiras y para ello cuento con pruebas irrefutables que desvirtúan las falsedades que propala Pasciuta”.

PASCIUTA: “Es fundamental dejar constancia de que ese audio es resultado de una conversación privada que jamás debió haber sido utilizado públicamente, porque se grabó sin que yo tuviera conocimiento de que la persona que lo hizo, tenía planeado subirlo a las redes sociales para intentar tapar su notoria irresponsabilidad como funcionaria en la gestión comunicacional del Ministerio de Justicia.”

RIVERO: “Preciso que el audio que circuló el viernes 28 de junio por las redes sociales y algunos medios de comunicación, no es de una conversación privada ya que fue enviado al grupo del equipo de Comunicación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y no a mi persona, como sostiene”.

Rivero publicó la foto captura que prueba que el audio no es resultado de una conversación privada.

PASCIUTA: “…debido al estado de ofuscación que provocó la funcionaria a la que reclamo por su mal desempeño laboral MARIEL RIVERO SALOMÉ. En las últimas semanas he sido víctima de acoso laboral y maltrato por parte de algunos funcionarios que han mellado mi dignidad como persona y como profesional. Me reservo el derecho de asumir las acciones que correspondieran en legítima defensa de mis derechos ciudadanos, luego de que como se puede leer en este comunicado…”.

RIVERO: “Está claro que quién sufrió el acoso laboral y el maltrato psicológico fue mi persona que, pese a esas adversidades, siempre traté de cumplir todas las tareas asignadas con el mayor compromiso y dedicación que tengo hacia a la institución. Nadie puede ser objeto de maltrato, todos debemos ser respetados y es un derecho constitucional. Me siento fortalecida por el apoyo que recibí de muchas personas y de los mismos funcionarios de esta institución. Lamentablemente la actitud agresiva de esta señora es constante y evidente, denigra a los medios sin ningún motivo alguno. Fue muy difícil trabajar y cumplir objetivos con esta señora a la cabeza de la Unidad de Comunicación de este Ministerio”.

He pedido las debidas disculpas a los periodistas que no tienen responsabilidad alguna acerca de un asunto relacionado con el cumplimiento –e incumplimiento– de responsabilidades como servidoras públicas.

RIVERO: “Ante este lamentable incidente, apreciados periodistas apelo a su generosidad para expresarles mis sinceras disculpas y aprovecho la oportunidad para reconocer la noble labor que desarrollan con entrega, pasión, dedicación y riegos que conlleva esta profesión, para aportar al desarrollo del país”.

El viernes, el Ministerio de Justicia expresó su condena a lo que consideró un exabrupto de su funcionaria Pasciuta, quien siendo Jefe de Comunicación de la entidad gubernamental calificó de “tonta” a una subalterna y de “pelotudos” a periodistas. El audio de Pasciuta, en el cual increpa a subalterna, fue divulgado en redes sociales.

El Ministerio consideró que ese audio es un “exabrupto condenable e inaceptable que no refleja la política de respeto e consideración que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia y el Ministro tienen hacia los medios de comunicación y todos y cada uno de los periodistas bolivianos”.

La entidad informó que Pasciuta “ya no funge como Jefa de la Unidad de Comunicación”, pero fue asignada a otras funciones con su mismo nivel salarial. Aclaró que no se le puede retirar momentáneamente, dado que por Ley está protegida dado su estado de gestación.

