Germaín ve «nerviosismo» en la Gobernación que cree está detrás de bloqueos

Los municipios de Puerto Suárez y San José han protagonizado bloqueos en demanda del pago de regalías a la Gobernación que tildó las movilizaciones como políticas

Pablo Cambara







Ayer se cumplió una jornada de bloqueos en Puerto Suárez que fue liderada por los cívicos de este municipio que reclaman el pago de regalías por concepto de hidrocarburos a la Gobernación. La medida fue calificada por el ente departamental como política a tiempo de informar de que no existen deudas económicas por este tema.

Dentro de las declaraciones hechas a EL DEBER Radio por Victor Hugo Áñez, asesor de gestión de la Gobernación, se mencionó al alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, de ser un actor que está detrás de las movilizaciones con un afán electoralista.

Antes, el pasado 14 de mayo, San José también bloqueó la carretera bioceánica por el mismo reclamo que hicieron los porteños -regalías-.

«Cuando el alcalde de San José hace su movimiento político para querer bloquear, ¿quién fue el único alcalde que fue a visitarlo?», dijo Áñez, haciendo alusión al encuentro que sostuvo Caballero con Sebastián Hurtado, burgomaestre de Puerto Suárez durante el tiempo en el que se ejecutó la medida de presión.

«Da la sensación de que estaba planificado, el alcalde (porteño) fue el único que apoyó a Germaín con su bloqueo político que realizó con una finalidad totalmente electoralista, del cual, la institución josesana respondió no dejándose contaminar», enfatizó.

Sobre estas declaraciones, el alcalde josesano «lamentó la actitud errada y malintencionada de la Gobernación» que lo señala a él como quien está detrás de estos movimientos.

Caballero mencionó a EL DEBER que cumple con una agenda apretada entre compromisos y responsabilidades que tiene como alcalde y líder político y que lo que menos tiene es «tiempo para trabajar de una forma poco ética en contra de la gobernación, no es mi conducta no lo ha sido jamás y no lo será ahora».

«Lo que creo es que la Gobernación intenta desvirtuar lo que hizo al principio con las demandas de San José de Chiquitos. Es una miopía política de un mal manejo de una crisis que busca crear argumentos distractivos o de descalificar a actores territoriales que solo reclaman por sus regalías», puntualizó.

Hay nerviosismo

Germaín Caballero considera que dentro de la Gobernación «definitivamente están nerviosos» por el trabajo que ha venido realizando en los últimos tiempos y que sin duda «están mirando encuestas» y que por eso cada vez que se refieren a él «lo tienen que hacer con posiciones descalificadores de vinculación con el MAS» partido con el que asegura tiene mucho distanciamiento por las políticas que ha realizado en la región y en el país.

«Les sugiero al Gobernador que termine una buena gestión, pese a los duros cuestionamientos que tenemos a este último periodo 2015-2020, que en su momento lo puntualizaremos, no con el ánimo destructivo si no para dejar claro de que se ha dado un giro centralista, él sabrá por qué, (…) se ha abandonado a las provincias, y los proyectos de inversión en su mayoría no son nuevos, sino que datan de hace cuatro años», indicó.

Fuente: eldeber.com.bo