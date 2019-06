Gratis, todo gratis

Richard Arispe Carrasco

Al aproximarse las elecciones generales, el gobierno nacional trata de seducir y engatusar a la población con regalos dádivas y cuentos para niños.

Desde hace 13 años nos tienen con la historieta del Seguro Universal de Salud. Un seguro que no tiene sostenibilidad económica, sin equipos médicos, sin ítems, ni infraestructura. Este seguro no se aplica en Santa Cruz porque mientras se estaba negociando, las cuentas por atención médica siguen aumentando y como estamos en épocas de chequera vacía, seguro que no se podrá conciliar.

Pero donde hubo acuerdo con las gobernaciones masistas, la atención no cambió en nada. Mientras se espera, miles de personas ilusionadas inundan los hospitales en la búsqueda de aliviar sus dolencias, pero se encuentran con centros médicos saturados, otros con paros de actividades en demanda de mejores condiciones de trabajo por parte de médicos y trabajadores.

Recientemente que se inició la Copa América en Brasil, con Bolivia en el partido inaugural. Se escucha a los relatores asegurar que se está brindando “fútbol gratis para todos”. Otra treta para hacer creer que el Gobierno es bueno con nosotros los pobres.

Señores nada es gratis en esta vida, alguien paga la transmisión del fútbol, ese alguien es el Estado, entonces se está pagando con la plata del pueblo, dicho de otra manera, el masismo está pagando las cuentas por transmisión internacional, con el dinero de todos. Las transmisiones de los partidos de Evo y sus discursos por televisión, también la pagamos nosotros.

Pronto estaremos siendo convocados a las urnas para participar de las elecciones generales en la que el gobierno nacional ya tiene ventaja, porque está haciendo campaña, concentraciones y propaganda millonaria en los medios de comunicación con dinero de todos. Además recientemente se detectó a personal del Tribunal Supremo Electoral de Pando en Riberalta inscribiendo y pagando por adelantado la adhesión al proceso de cambio.

Se está malgastando dinero en campaña oficial para una elección amañada, podrida y con un resultado que favorecerá a Evo Morales. Por donde se le mire, lo que va a ocurrir en octubre no es nada democrático. Esto no es gratis, tener a un candidato espurio e ilegítimo, nos va a salir muy caro.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco