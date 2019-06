Instagram para Android ahora te ayuda a ahorrar datos

Pese a que hoy en día es más que habitual encontrarnos con tarifas con una cantidad de datos enorme, llegando algunos operadores a ofrecer tarifas de datos ilimitados, los grandes desarrolladores de apps como Instagramsiguen preocupados por un excesivo consumo de datos. Por este motivo ahora la app de fotografía se actualiza con nuevas herramientas para controlar el consumo a la hora de hacer uso de los datos móviles.

Evidentemente, aunque la podemos usar todos, la nueva característica está diseñada específicamente para los mercados emergentes donde los planes de datos y velocidades de internet son más limitados que en España y consiste en, que cuando la función está activada, Instagram no carga los videos y no descarga imágenes en alta resolución.

Ahorra datos en Instagram

Con este modo «ligero», gente de todo el mundo puede ver su contenido favorito en Instagram con la imagen a menor resolución, reduciendo la cantidad de datos que la aplicación utiliza en sus teléfonos móviles. Pero no descargar imágenes de alta resolución no es imposible, pues será el usuario el que tenga la oportunidad de verlas a mayor resolución o no, otorgándonos la capacidad de controlar el uso de nuestros datos en Instagram y aumentar la velocidad para cargar imágenes.

Para activar la función de la aplicación, el usuario tiene que ir a la pestaña ‘Configuración’ y luego ‘Cuenta’ y luego ‘Uso de datos móviles’. La configuración evitará la autoreproducción de videos y la carga de contenidos en alta resolución de antemano. Una vez que la opción está habilitada, los usuarios podrán elegir entre tres opciones para cómo Instagram mostrará los contenidos de forma a lo que vemos en otras aplicaciones sociales: «Nunca,» «Sólo por Wi-Fi» y «Datos móviles + Wi-Fi».

Por el momento esta nueva herramienta para ahorrar datos en Instagram solo llegará a Android de forma gradual, ya que se trata de una actualización del lado del servidor. No obstante también se espera que llegue a iPhone poco después de hacer acto presencia en la aplicación para el sistema operativo de Google.