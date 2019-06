Josesanos reciben al candidato a gobernador Luis Felipe con multitudinaria caravana

Santa Cruz 17 de Junio.- Con una multitudinaria caravana los josesanos recibieron al candidato a gobernador, Luis Felipe Dorado que recorrió algunas calles del pueblo de San José de Chiquitos, terminando en el restaurant “El Rafa”. La agrupación Seguridad Orden y Libertad (SOL) arrancó ayer oficialmente en San José su campaña con miras a las elecciones departamentales y municipales.

El candidato a gobernador Luis Felipe Dorado llego acompañado del Sub Jefe Departamental Jimmy Carlo Hurtado y candidato a alcalde de Portachuelo, Lino Sinclair candidato a alcalde de Cotoca y otros miembros del Comité Ejecutivo.

En la oportunidad, Luis Felipe Dorado posesionó a la estructura de trabajo que se encargara de realizar el arduo trabajo hormiga, siendo muy decisiva para el futuro del próximo alcalde San José. Para ello la agrupación presentara candidatos municipales y departamentales en los 56 municipios.

“Quiero que ustedes sepan que nosotros en la agrupación nos llamamos amigos somos una “familia”, mas con los chiquitanos nos apoyamos, pero queremos chiquitanos honestos, no corruptos, porque es tiempo de avanzar. Santa Cruz ni San José no es la misma que hace diez años atrás, porque actualmente hay un millón ochocientos veinticinco mil votantes, lo que significa que solo la mitad votaron en las elecciones anteriores, ahora vemos que recientemente se está abriendo el padrón, cuando vamos a ser casi dos millones de habitante en el departamento, Para evitar la manipulación de los votos es que se acabaron las roscas, con nosotros no hay roscas que quieran manejar el municipio y la gobernación, aquí va manejar el pueblo”. Indico Dorado.

Asimismo Dorado, resalto que el departamento requiere algo conciso y claro, porque se estaría viniendo once meses de campaña proselitista y no se estaría mirando la autonomía del país. Dejando entrever una estrategia de parte del gobierno, con el fin de distraer a la población en la parte económica, pese a que ya no existen esos recursos, es necesario mirar el futuro de Santa Cruz y el país.

Por su parte Mariela Parada, resalto que en solo un mes y medio de haber lanzado su candidato a gobernador el Dr., Luis Felipe Dorado hemos podido notar el gran avance que hemos tenido como agrupación, prometiendo un mejor futuro para los josesanos, siendo el único hombre que tiene los pantalones para hacerle frente a este gobierno dictador, defendiendo nuestra patria con dignidad y libertad.

“Ocurriendo lo contrario con la gestión del actual alcalde y candidato a gobernador Germain Caballero, que viene haciendo campaña desde hace un año atrás. Como mujer emprendedora que soy independientemente del color político pido a todos ustedes que se unan a esta alternativa, que promete honestidad, trabajo, seguridad para todos, como josesanos nosotros queremos un verdadero cambio municipal y departamental” destaco Parada.

El jefe seccional del municipio Dardo Paris enfatizó que se va estructurar todo el municipio y se va lograr la Victoria del futuro gobernador, Asambleista de la provincia y del alcalde del municipio.

Fuente: Prensa agrupación SOL