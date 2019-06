La Selección Argentina de Futsal de Síndrome de Down juega la final de la Copa del Mundo ante Brasil

El partido se disputará en San Pablo, este martes 4 de junio, desde las 19 (hora argentina). “La torcida brasileña está sorprendida por cómo tocamos la pelota, el jogo bonito es nuestro”, dice Juan Manuel Velárdez, el DT del equipo.

El día finalmente llegó. Este martes 4 de junio, desde las 19 (hora argentina), la Selección Argentina de Futsal de Síndrome de Down jugará la final de la Copa del Mundo ante Brasil, el seleccionado local. El partido se disputará en Riberao Preto (estado de San Pablo), escenario en donde se desarrolló la totalidad del torneo.

El camino hasta el partido definitorio no fue del todo sencillo. Integrante del Grupo A, el debut de «Los Halcones» (tal es su apodo) en la Copa del Mundo fue precisamente ante el mismo rival al que enfrentará hoy: Brasil. Y fue con derrota por 5-2 (los goles argentinos los marcaron Ignacio Deluca y Ezequiel Speroni).



En el segundo partido llegó la recuperación: victoria ante Portugal por 4-2. En el último encuentro de la zona hubo goleada: 11 a 0 a Chile. Tras estos tres partidos, Argentina pasó a las semifinales y llegó otro triunfo: 5-2 ante Italia. La victoria ante los europeos se festejó con el alma y corazón: además de ser la que le dio el pase a la tan ansiada final significó también eliminar al equipo que era el defensor del título.

Y agregó: «Los chicos están ansiosos, pero muy concentrados. Después es fútbol, la pelota entra o sale, pero estamos muy bien. Vamos a jugar como sabemos».

Ahora, claro, será momento de tomarse revancha de aquel debut con derrota ante los brasileños: «El 5-2 en en el primer partido fue un resultado mentiroso. Quizás fueron los nervios, pero jugamos bien. El equipo fue evolucionando y creciendo», reconoció, al mismo tiempo que recordó el lema que tienen Los Halcones, uno que traspasa los límites de la pelota y puede aplicarse a la vida: «Nosotros decimos que no perdemos, ganamos o aprendemos».

Por lo pronto, en la previa de la final y a lo largo de toda la competencia, varios futbolistas y ex futbolistas le brindaron su apoyo a la Selección, como por ejemplo Marcos Díaz (el arquero de Boca es el padrino del equipo), Agustín Marchesín, Juan Pablo Sorín y Gabriel Omar Batistuta, entre otros.

Y más: hasta el Regimiento de Granaderos a Caballo «General San Martín» preparó un video para saludar a los flamantes finalistas. «Les queremos dar todo nuestro apoyo. No se olviden que lo importante es competir, no es sólo ganar», comentaron en un video.

Quiénes integran el plantel de Argentina

Dirigido por Juan Manuel Velárdez, el plantel del seleccionado argentino esta integrado por: Javier Fernández (oriundo de Córdoba), Diego Oyhamburo (Mar del Plata), Lucas Unhold (Bella Vista), Nicolas Saccolitti (CABA), Agustin Trataglia (Rosario), Gaston Torche (Arteaga, Santa Fe), Alejandro Piedrabuena (San Miguel), Alejandro Alfonso (Quilmes), Ezequiel Speroni (CABA), Ezequiel Fleitas (Pilar), Ignacio Deluca (Azul) y el bonaerense de Tigre, Sergio Salto.

EL plantel de la Selección Argentina de Futsal de Síndrome de Down.

El resto del cuerpo técnico está conformado por Mario Fernández (ayudante de campo), Jorge Olas (preparador físico), Carlos Santillán (utilero), Guillermo Felman (médico), Lucía González Caballes (psicóloga), Marcela Brandán (nutricionista) y Fernando Bescoechea Zetner (kinesiólogo).

El Campeonato Mundial de Futsal Down es organizado por la Confederación Brasileña de Deportes para discapacitados Intelectuales y homologado por la Federación internacional para atletas con síndrome de Down (FIFDS). Todos los encuentros se jugaron en el Polideportivo Cava do Bosque, de Ribeirao Preto, ubicado a 300 kilómetros de San Pablo.

