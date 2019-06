Leonardo Vaca y Roberto Fernández, por el debut ante la Canarinha

El delantero y el lateral izquierdo se meten en la pelea para ganarse un lugar en el onceno de la Verde, que el 14 se enfrentará a la Canarinha. La selección no tiene pausa con miras al torneo de selecciones

Gery Zurita Mustafá – Alexander Vidal Avalos

Pocos minutos ante Francia bastaron para que Leonardo Vaca y Roberto Fernández ganen puntos para ser tomados en cuenta de entrada en la selección nacional, ante Brasil, en el debut de la Copa América el 14 de este mes en el estadio Morumbí. Ambos jugadores confían en ganarse un lugar en el onceno titular del técnico Eduardo Villegas. Con Fernández y Vaca, la Verde ganó profundidad en el ataque ante el campeón del mundo, por lo que la idea del DT es contar con ambos como extremos.

Esta es una variante que Villegas analiza desde el domingo ya que pretende aprovechar el buen momento de ambos jugadores que militan en Blooming. Los dos anticipan que darán todo. Fernández ingresó en la segunda parte como volante por izquierda, pues Marvin Bejarano se mantuvo como lateral por esa banda. Pero con el zurdo la Verde ganó en salida por ese carril ya que Roberto tuvo dos intervenciones en ataque. Una de ellas fue al borde del área tras un amague que dejó mal parado a su rival que le cometió falta.

“Todos tenemos chances para estar en el equipo titular, tenemos estos días para demostrarle al entrenador que podemos dar mucho más”, dijo Fernández. Aunque es poco probable que el camireño ocupe el lugar de Bejarano -uno de los hombres de confianza del DT-, él no pierde la esperanza, dado el rendimiento que viene demostrando.

De todas formas Bejarano parte con ventaja porque además lleva el cintillo de capitán entregado por el técnico, por encima de Marcelo Martins, Alejandro Chumacero y de Carlos Lampe, tres que tienen bastante recorrido con la selección. De momento el chapaco no se entrenó con normalidad por una lesión sufrida en el tobillo izquierdo.

La idea, en principio, es que Fernández se desempeñe como volante por izquierda para tratar de sacarle el máximo provecho a su buena técnica y decisión para encarar en los últimos metros de cara al arco rival. Le gusta jugar en el mano a mano con sus amagues y es buen asistidor. Ante Francia el que jugó en ese puesto fue Erwin Saavedra, de Bolívar. Por su lado, Leo Vaca también apuntó: “Tenemos una semana larga todavía para pelear el puesto de una manera sana, pero me siento con confianza de poder estar”.

La rapidez del atacante lo hizo destacar a pesar del poco tiempo que estuvo en el campo, pues con él mejoró el equipo ya que le imprimió peso arriba. La apuesta de jugar con cinco volantes y un delantero que tiene el DT se puede ver beneficiada con Fernández y Vaca de entrada, ya que la primera apuesta contra Francia, en los 45 minutos iniciales, no le dio resultado, a pesar de que el DT había dicho antes que esperaba que sus volantes apoyen en el ataque a Martins, algo que no pasó en el primer tiempo. En la segunda etapa, con el habilidoso zurdo y el veloz extremo derecho, sí se dio algo de lo que pretende Villegas, un equipo más propositivo arriba.

“Yo me veo de titular, pero para eso sé que tengo que trabajar duro en estos días y así convencer al profesor”, apuntó un motivado Leo, que confía en que este sea su torneo para tratar de emigrar. Fernández y Vaca también expresaron cómo ven a este Brasil, que puede quedarse sin Neymar tras sufrir una lesión anoche en el partido ante Catar.

“Será un rival más agresivo que Francia, pues seguro que van a presionar mucho porque estarán ante sus hinchas, así que nosotros debemos hacer un buen trabajo en todas las líneas”, sostuvo Vaca. Mientras que para Fernández, Brasil es una potencia igual que Francia y que cuenta con futbolistas más rápidos y atrevidos a la hora del mano a mano, así que “Tenemos que prepararnos muy bien para hacerle frente”, analizó el jugador, que es el más joven de la delegación, ya que tiene 19 años cumplidos.

Variante a la vista

Otro de los movimientos que se puede dar en la mitad es la entrada de Fernando Saucedo, que con su ingreso en el amistoso de Nantes le dio a la Verde más claridad en el juego y en la salida, siendo clave para que Bolivia consiga más tenencia de balón.

El volante de Wilstermann ingresó por Samuel Galindo, que no pudo asentarse en el primer tiempo y acabó superado. Saucedo no estaba bien durante la semana pasada, pues tenía una sobrecarga en el muslo posterior derecho que no lo dejó dar el cien por cien, aunque ya había manifestado que quería estar ante los campeones del mundo y que nada lo iba detener, es más, recordó que en su momento jugó con una fractura que ya superó.

Esta vez, el mediocampista de Wilster tendrá más tiempo para alcanzar su mejor estado físico, pues el rival es otro seleccionado de la élite mundial que lo motiva para buscar ir como titular.

Eduardo Villegas estuvo en Brasilia para observar a la Canarinha ante Catar

El técnico Villegas busca tomar apuntes de cada movimiento de los jugadores de la selección brasileña, que es el primer rival de la Verde en la Copa América el 14 de junio.

Ayer el seleccionador viajó más de 1.000 kilómetros (de Cotia a Brasilia) para estar presente en el duelo amistoso entre la Verdeamarela y Catar, que terminó ganando el local por 2-0. Villegas busca de cerca las fortalezas del anfitrión del torneo continental para poder trabajar con sus jugadores en el planteamiento defensivo. Además indagó las falencias que pueda tener el pentacampeón del mundo para transmitir a los suyos la idea de causar daño.

El entrenador de la Verde viajó hasta la capital brasileña en compañía del coordinador de la selección, Hernán Llanovarced. El resto del cuerpo técnico fue el encargado de llevar adelante la práctica, al mando del segundo entrenador Óscar Villegas, su hermano y mano derecho de Eduardo.

En el segundo día de entrenamiento en suelo brasileño, se puso énfasis en los movimientos con balón en espacio reducido. Se insistió en la tenencia y los pases con precisión. En medio de un buen ambiente entre compañeros, la práctica fue amena y con caras de alegría, pues no es para menos, ya que otra vez los nacionales tendrán al frente a una de las mejores selecciones del mundo y gran favorita para quedarse con esta Copa América, luego de su fracaso en el Mundial que organizó en 2014 y en el que no llegó a la final, pues en la semifinal Alemania le dio una paliza histórica. Antes del debut, la ‘Canarinha’ jugará el último amistoso contra Honduras, este domingo (15:00 hb) en el estadio Beira-Rio (del club Internacional) ubicado en la ciudad de Porto Alegre, que está a más de 1.100 kilómetros de Cotia, aunque en esta ocasión no se informó si Villegas irá a verlo.

Fuente: diez.bo