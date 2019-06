Matan a Martha, de 28 años, en un cerro de Challapata; apuntan a un «yatiri» de Oruro

El cuerpo sin vida de Martha Choque, de 28 años, fue encontrado en las últimas horas en un cerro de la población de Challapata (Oruro). Los padres de la joven denunciaron que un yatiri violó y mató a su hija. El acusado se dio a la fuga. La Fiscalía investiga el caso y no descarta un feminicidio.

Víctor Choque, padre de la víctima, relató que su retoño tenía problemas de salud y para ayudarla la llevaron desde Cochabamba hasta Challapata para que reciba atención de un yatiri que prometió curar a la joven. “Mi hija estaba mal. Tenía ataques”, dijo.

“Le he confiado al curandero a mi hija. Él ha venido y me ha dicho: ‘seremos compadres’. Me dijo que la lleve para que pueda recibir una curación”, relató.

Ante ese pedido, hace tres semanas, los padres de Martha accedieron y llevaron a la joven a Challapata. La dejaron por unos días, pero cuando regresaron ya no encontraron a su hija. Denunciaron la desaparición de Martha ante la Policía.

“Ayer (el lunes) hemos encontrado a una mujer enterrada al pie del cerro Ajamaque de la misma población”, precisó el fiscal, Sergio Herrera.

Explicó que, de acuerdo a las primeras investigaciones, la mujer sufrió heridas punzocortantes en el pecho. “Con el examen de un médico forense vamos a establecer la causa exacta de la muerte”, comentó.

Por el momento, Herrera dijo que colectan todas las pruebas. Se presume, además, que la joven fue víctima de violación.

La mamá de Martha, Virginia, explicó que ahora el curandero y principal sospechoso se dio a la fuga. “Él nos ha dicho que encontraría a mi hija, incluso firmó un papel, ahora él no está”, dijo.

Reportan 60 casos hasta la fecha

De acuerdo al último reporte del primer semestre de 2019 del Ministerio Público, a nivel nacional, se registraron 60 casos de feminicidios, una cifra similar a los 61 que se reportaron en el mismo periodo del 2018.

El departamento de La Paz es donde más casos se reportaron hasta la fecha: 20. Le siguen Cochabamba con 14; Santa Cruz, con ocho; Beni, con cuatro; Tarija, con cuatro; Oruro con cuatro; Potosí con tres; Pando con dos y Chuquisaca con uno.

“Estamos preocupados por el grado de violencia extrema que se da en La Paz. No ocurre lo mismo en otras ciudades”, dijo el fiscal general, Juan Lanchipa.

Anunció que se realizará un encuentro nacional relacionado con la temática de violencia de género y feminicidio. “Consideramos que se debe llevar adelante un encuentro nacional de todos los sectores que tienen que ver con la educación, prevención, tratamiento del juzgamiento, autoridades judiciales e instituciones involucradas en el tema de violencia”, sostuvo.

Según Lanchipa, muchas veces la agresión se origina por la pérdida de valores desde el hogar. “Es importante llevar adelante la construcción de una verdadera cultura de paz, pero desde el respeto al prójimo”, dijo.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz