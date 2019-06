Messi: «Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con Argentina»

Lionel Messi en una sesión de entrenamiento en Buenos Aires, Argentina, el 30 de mayo de 2019.

El futbolista dio una extensa entrevista mientras se prepara para disputar junto a su selección la Copa América en Brasil.

El delantero del F.C. Barcelona, Lionel Messi, contó el viernes en una entrevista a Fox Sports que antes de terminar su carrera deportiva desea ganar algún trofeo con la selección argentina.

«Quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo con la selección argentina, y si no, haberlo intentado todas las veces posibles, no quedarme con la sensación de que no se me dio y dejé pasar oportunidades por la gente que no quería que esté o por los comentarios malos», sostuvo el futbolista.

El astro aseguró que seguirá intentando, aunque tropiece.

Messi disputará con Argentina la Copa América, que se llevará a cabo en Brasil desde el 14 de junio al 7 de julio. Su equipo se enfrentará en la fase de grupos a las selecciones de Colombia, Paraguay y Catar.

El único trofeo que ganó Messi jugando con la selección nacional es la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. En 2005 ganó la Copa Mundial Sub-20 en Países Bajos, siendo parte de la selección juvenil.

