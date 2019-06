Ministro Arce sobre juicio a Urquizu por manosear a una mujer: No hay que ser demasiado exagerado

ANF.- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, considera “demasiado exagerado” plantear un proceso judicial por acoso sexual a su correligionario gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, que la pasada semana manoseo a una mujer.

“Quizás no llegue para un proceso, no hay que ser tampoco demasiado exagerado, si es una situación lamentable y algún dicho de alguna autoridad. Yo me sumo a esta solicitud respetuosa de que se disculpe para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a generar”, declaró Arce, según el canal RTP.

En un video que circuló la pasada semana se puede ver a Urquizu que da de palmadas a una mujer cuando ésta se encontraba bailando de espaldas a la autoridad departamental. El hecho, por las imágenes y el sonido ambiente, se trataba de una fiesta, porque además se pueden ver cajas de cerveza.

El ministro Arce sostuvo que no cree que sea “viable un proceso judicial o algo más grave por una situación de esta naturaleza”, e insistió que lo que corresponde es una disculpa pública de parte del Gobernador chuquisaqueño y del presidente de Comibol que en una rendición pública de cuentas hizo un chiste machista comparando a las mujeres con una “minita” y un “yacimiento”.

La pasada semana, los diputados Oscar Urquizu y Yesenia Yarhui interpusieron una denuncia en el Ministerio Público por el delito de acoso sexual en contra de la autoridad.

“Corresponde que por la vía de la educación y la formación eliminamos este tipo de prácticas y elementos de una cultura machista y construyamos una cultura de igualdad y de reconocimiento paritario entre hombre y mujeres”, sostuvo el titular de Justicia.

Página Siete / La Paz

