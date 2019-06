Oficialismo cuestiona el paro impulsado por el Comité pro Santa Cruz

El presidente de la Brigada Parlamentaria dijo que el ente cívico no representa a toda la población y aseguró que la medida no tendrá éxito

Tras la Asamblea extraordinaria de la Cruceñidad en la que se acordó un paro cívico departamental para el 9 de julio, la Brigada Parlamentaria Cruceña cuestionó la misma y la calificó como un espacio donde solo participaron políticos «dinosaurios» que no representan a la totalidad de Santa Cruz.

«No es ninguna Asamblea de la Cruceñidad es una asamblea de tipo dinosaurios, que ha utilizado a los jóvenes y que ahora estos jóvenes tampoco representaban a la ciudadanía en su conjunto, sino que ya son candidatos de partidos políticos dinosaurios», dijo el presidente de la Brigada, Edgar Montaño, en contacto con la agencia ANF.

El Salón Colonial del Comité pro Santa Cruz estuvo repleto anoche durante la realización de la Asamblea de la Cruceñidad, que culminó con la aprobación de un paro cívico departamental de 24 horas para el martes 9 de julio.

La medida de presión es para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por habilitar la candidatura del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera, negando el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que ganó el No a su repostulación.

El legislador explicó que los paros anteriores convocados por el Comité Cívico no fueron un éxito como señalaron los representantes, sino que en la mayoría de los casos se amedrentó a las personas para cumplir, parcialmente, la medida.

«Siempre dicen es un éxito, pero al final vemos solo una bandera; no para absolutamente nada, sino más bien por la fuerza del palo y la piedra, amedrentan a los ciudadanos cruceños para no circular, pero no vemos que vaya a ser un paro, lo que vemos en la rotonda es un churrasco, fiesta jarana y bebida, a eso el comité cívico le llama éxito».

