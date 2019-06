Patricia Arquette: «La televisión me ha permitido los cambios físicos más radicales de mi carrera»

Desde la cárcel

Gypsy Rose Blanchard, que cumple una pena de 10 años, no ha recibido bien The Act. A pesar de que no ha podido verla, asegura que le parece «injusto y nada profesional que los productores y la coproductora Michelle Dean utilicen mi verdadero nombre y mi historia sin pedirme consentimiento» y ha anunciado acciones legales. Sobre este tema Arquette prefiere no manifestarse, aunque sí que enfatiza que es un trabajo que se ha hecho desde el más absoluto respeto. También defiende a Dean, que ha llevado al terreno de la ficción algo que ya había documentado en su reportaje y en el documental citado. «Michelle ha dejado de seguir en contacto con Gipsy», cuenta la actriz sobre la relación entre amgias. «La familia de Gypsy [el padre con el que había perdido contacto y su madrastra] quiere hacer su propio sobre la historia, con otro enfoque y me parece completamente normal».

Por su parte, Patricia Arquette, también reivindica su derecho a interpretar papeles interesantes. En el caso de las actrices de más de 50 años, no hay muchos que den tanto juego a una intérprete como el de Dee Dee Blanchard. De hecho, otra ganadora del Oscar, Marcia Gay Harden le ha dado vida recientemente en Love You to Death a una versión con el nombre cambiado de esta madre controladora. Después de su emocionante discurso en 2015, la protagonista de la serie Medium ha encontrado mejores oportunidades en la televisión, con The Act y Fuga en Dannemora. «Han tenido que ser dos series las que me han permitido a estas alturas de la vida los cambios físicos más radicales de mi carrera».