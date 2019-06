Potosí: Hay más trabajadoras sexuales que vienen del oriente del país

En el Departamento de Potosí, un promedio de entre 400 a 500 mujeres ejercen mensualmente la actividad sexual comercial y de ellas, la mayoría proviene del oriente boliviano, Santa Cruz, Beni y Pando. Así lo establece el informe del encargado de área de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida, Claudio Rengifo.

El médico explicó que, si bien existen más mujeres del oriente, también se tiene a personas de nuestro Departamento y la ciudad de Potosí ejerciendo las labores de trabajadora sexual.

«Este es un trabajo como cualquiera pero se requiere cumplir ciertos requisitos para ejercerlo: primero se tiene que ser mayor de edad, contar con una buena salud y tener la libreta de registro sanitario», destacó Rengifo.

También dio a conocer que las personas que ejercen la prostitución tienen que desarrollar su actividad en zonas establecidas que, en el caso de Potosí, son los locales de Las Rosas.

En caso de que se evidencie actividad sexual comercial sin contar con registro sanitario y en un área no autorizada serán las autoridades municipales las que deben efectuar la clausura de los mismos y existe la posibilidad de procesar a los tratantes y las mujeres por varios delitos, entre ellos atentado a la salud pública.

CHOLITAS

Llama la atención que, de un tiempo a esta parte, en los lenocinios existe una gran cantidad de cholitas, lo cual se debería a la demanda que existe por ese tipo de mujeres.

Claudio Rengifo comentó que, como entre los mineros existe una gran cantidad de trabajadores del área rural, ellos prefieren a las cholitas por lo que existen mujeres del área rural de Chochabamba, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Potosí trabajando en los locales de citas.

Se conocen casos de jovencitas que llegan de otras capitales del país pero, al no ser cholitas, tienen menor demanda de parte de los clientes lo cual les llevó a ponerse pollera durante las jornadas de trabajo.

ABUSOS

Las trabajadoras sexuales que están en los locales denunciaron, hace algún tiempo, que sufren abusos de parte de las locatarias las cuales les impiden salir de esos centros en los que permanecen en una especie de cautiverio ya que las «mamás» temen que las chicas se vayan a otro local o salgan con clientes.

Comentaron que no reciben el pago completo del porcentaje que les corresponde por hacer consumir bebidas, ello con la intención de que no dispongan de efectivo para que no puedan retornar a sus lugares de origen.

PELIGRO

Está en pleno crecimiento las oferta de sexo por dinero en las redes sociales. En el caso de Potosí se utiliza mucho el Facebook a través de cuentas como «Cambalache Potosí».

Las mujeres ofrecen sus servicios sexuales señalando que cuentan con ambiente para la atención de los clientes.

El encargado de área de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida apuntó que esa actividad es ilegal y, por lo tanto, constituye un serio riesgo para quienes utilicen ese servicio.

Los varones que realicen el contacto con las mujeres que ofrecen sexo por internet debieran pedir el carnet sanitario de las mismas porque corren el riesgo de contraer algún tipo de enfermedad sexual y no se exime la posibilidad de que en medio exista Sida.

Los avisos de oferta sexual siempre tienen como emisora a una persona de sexo femenino que se describe como joven y bonita pero se dan casos en los que las personas llegan al lugar acordado y encuentran a una persona mayor y no muy atractiva y si quieren retroceder en su intención de tener una cita podrían enfrentar las amenazas de las mujeres las que generalmente son del interior del país y actuan con nombres falsos.

Fuente: https://elpotosi.net