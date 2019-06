Qué debes hacer para que tu corazón funcione bien si ya tienes 40 años

Foto: iStock.

Como es mejor ser la excepción que la regla, ¿por qué no adoptar un estilo de vida un poco más saludable con pequeños cambios que prácticamente no notes? Verás que no es tan difícil y, al final, como en todos los asuntos de salud, merecerá la pena. Nosotros te dejamos aquí algunos consejos por si quieres mimar un poco al músculo más importante de tu cuerpo.

Toma más magnesio

Controlar sus niveles es muy importante. Según un estudio de 2005 publicado en ‘Clinical Calcium‘: «Las deficiencias de magnesio son comunes y ser asocian con factores de riesgo y complicaciones, como insuficiencia cardíaca». La buena noticia es que es fácil agregarlo a tu dieta con legumbres, granos enteros o pescados grasos, incluso también mediante la ingesta de suplementos.

No te pases con la carne

No te estamos descubriendo nada nuevo. Nadie le dice que no a una barbacoa, pero igual cuando llegues a la mediana edad sí merece la pena adoptar una dieta un pelín más vegetariana. La carne roja, según los últimos estudios, tiene grandes cantidades de N-óxido de trimetilamina, que contribuye a la enfermedad cardíaca. ¿Merece la pena?

¿Vives en una zona ruidosa?

Si TEMPhas pasado la mayor parte de tus años viviendo en una ciudad, es posible que tengas que pagar el precio entre los 40 y los 50 años. Un estudio publicado en 2015 en el ‘Europea Heart Journal‘ descubrió que la exposición prolongada al tráfico ruidoso se asocia con un riesgo ligeramente mayor de muerte cardiovascular, especialmente cuando se trata de accidentes cerebrovasculares.

Cuidado con estas dolencias

¿TEMPHas desarrollado esta afección recientemente? Y, aún más importante, ¿qué tiene que ver con el corazón? Un estudio de 2016 publicado en ‘Journal of America Heart Association‘ concluyó que, de un grupo personas a las que monotorizaron durante aproximadamente 14 años, aquellas que tenían asma y la habían desarrollado a una edad tardía, también tenían un riesgo mayor de contraer una enfermedad cardiovascular.

Según los estudios, no desayunar y cenar tarde podrían ser perjudiciales para la salud cardíaca, como vivir en una ciudad muy ruidosa

De igual manera, también deberías vigilar, según las investigaciones, la psoriasis, puesto que podría afectar tanto a tu corazón como a tus vasos sanguíneos. Si eres de los que, desgraciadamente, sufren migrañas un día sí y otro también (especialmente con aura) ten cuidado: es un factor de riesgo para todo tipo de lesiones del cerebro y ataques cardíacos.

Tienes insomnio

Si eres de los que no pega ojo por las noches, tenemos una mala noticia para ti. Según un estudio de la ‘European Journal of Preventive Cardiology‘ la dificultad para mantener el sueño se asocia con un aumento del 11% en el riesgo de enfermedad cardiovascular, mientras que el sueño no reparador conlleva un aumento del riesgo del 18%. Por suerte, nosotros tenemos tácticas para que dejes de contar ovejas.

Haces dieta «yoyo»

Déjalo. Por supuesto, se recomienda tener un peso saludable para que tu corazón esté perfecto, igual que llevar un estilo de vida sano con ejercicio y una dieta equilibrada. Pero fluctuar en la balanza puede hacer que sea más difícil lograr una salud cardiovascular ideal. Tu Índice de Masa Corporal (IMC) está directamente relacionado con los factores de riesgo cardíaco.

Los dientes y las canas

Dicen mucho de ti, no solo por tu potencial atractivo. ¿Estás pensando teñirte o llevas años diciendo que tienes que ir al dentista porque te sangran las encías? Ten cuidado. Un estudio presentado en EuroPrevent 2017 de la European Society of Cardiology examinó a 545 hombres adultos y encontró que aquellos con el pelo blanco tenían un mayor riesgo de enfermedad coronaria.

Si además tienes problemas dentales, visita también al cardiólogo. Según la investigación presentada en un evento de la America Heart Association en 2018, los adultos de mediana edad que perdieron dos o más dientes mostraron un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Sorpresa, sorpresa.

Las cenas y los desayunos

Nosotros lo tenemos peor, porque es costumbre social en España cenar bastante tarde, sin embargo no es la mejor opción. Un grupo de investigadores brasileños ha analizado recientemente datos sobre pacientes con infarto de miocardio en este año, y han descubierto que aquellos que tendían a comer más tarde eran de cuatro a cinco veces más propensos a morir por enfermedad cardíaca. Y hablando de comidas, tampoco es buena idea saltarse el desayuno, así que intenta no salir de casa en ayunas y disfruta la comida más importante del día.

Fuente: elconfidencial.com