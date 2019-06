Roban vehículo y $us 10 mil de una importadora de vehículos

Santa Cruz.– Los propietarios de la importadora de vehículos afectada creen que entre los protagonista de este robo esté implicado algún exfuncionario de esta empresa. Otro inmueble también delincuentes se llevaron objetos.

Una importadora de vehículo situada en el Plan 3,000 fue víctima de la delincuencia al sufrir el robo de un vehículo ‘Okm’ , $us 10.000 documentos de importación de otros vehículos además de sus llaves luego de que en la tarde del domingo violentaran candados para cargar todas las pertenencias en un camión.

“Estamos sorprendido por la inseguridad, ladrones que se han entrado a robarnos, nos han robado una movilidad, dinero, papeles importantes y las llaves de las demás movilidades que tenemos aquí en la oficina”, señaló Wilfredo Aquin, funcionario de esta empresa importadora de vehículos.

Los delincuentes, que se presume serían seis, entre ellos se trataría de algún extrabajador de esta empresa ya que conocían del movimiento de esta autoventa por lo que los propietarios sospechan de ellos, quienes se tomaron todo el tiempo para cargar además con una heladera, televisor y otros objetos.

El monto total estimado de pérdida superaría los $us 30 mil entre el vehículo cero kilómetro, el dinero y otros artefactos.

Debido a que en el lugar afectado no existe cámara de vigilancia que pueda ayudar con la descripción de los autores de este hecho, los afectados esperan obtener imágenes de lugares aledaños para que la Policía pueda avanzar con la investigación.

En otro hecho, delincuentes ingresaron a un domicilio ubicado en el barrio El Triunfo, para sustraer artefactos electrónicos musicales que en pérdida supera los $us 10.000.

