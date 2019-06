Soy muy Feliz de haber nacido en esta tierra, El mejor Lugar del Mundo!!!

Jamás me imagine semejante recibimiento, las lágrimas me delataron de que no me lo creía, no hay ni habrá mejor premio del mundo que recibir tanto Amor!

Me emocionó mucho ver tanta gente en las calles, muchas banderas, muchas sonrisas en los niños, me emociono mucho desde el sombrero de saó hasta la naranja que me regalaron en la plaza, en cada instante sentí el cariño de la gente.

Volver a mi otra casa de la niñez, el Colegio La Salle y recorrer junto a mis profes sus pasillos me hizo recordar que el sueño lo tenía desde bien pequeño, y que para lograrlo tenemos que formarnos primero con valores en la casa y en el cole, porque fuera de la cancha tenemos retos día a día, y para eso tenemos que prepararnos .

El Bo Bo Bo, Li Li Li, Vía Via Vía del Coliseo fue una locura !

Me demostró que en las graderías de los torneos o en cada rincón del país el Cariño es inmenso.

Ser Boliviano es una de las mejores cosas que me ha pasado.

Gracias por los reconocimientos que me hicieron, Gracias Familia, Gracias Amigos, GRACIAS TRINIDAD!! 💚💚💚

Viva el Beni !!

VIVA BOLIVIA … 🇧🇴 !! Los Amo! ❤️💛💚





Fuente: Hugo Dellien