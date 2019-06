TCP encuentra indicios de responsabilidad penal de Luis Revilla por relleno Alpacoma

La sala cuarta especializada del Tribunal Constitucional a través de la sentencia 0228/2019-S4 declaró procedente una acción popular, presentada por Teodoro Blanco Mollo y Simón Judas Apaza Rojas, contra el Alcalde La Paz y revocó el fallo de la juez de familia décimo quinto que falló a favor de la Alcaldía de la Paz en el caso del colapso del relleno sanitario de Alpacoma.

El Tribunal Constitucional declaró la existencia de indicios de responsabilidad penal del Alcalde de La Paz, Luis Revilla, y ordenó remitir obrados al ministerio público para su procesamiento. La situación legal de Luis Revilla podría agravarse, más aún cuando está semana ha sido citado a declarar por el daño provocado por el colapso del relleno sanitario de alpacoma.

El fallo identifica los siguientes aspectos:

a) Que el diseño y operación relleno, no cumplió con lo establecido en el manifiesto ambiental y que el suceso acaecido no solo es fruto del mal manejo en una celda o un hecho fortuito, sino de una operación no apropiada

b) Que el relleno sanitario está operando sin licencia ambiental desde el 1 de octubre del 2017, configurándose una sanción administrativa de impacto ambiental y violación de la normativa vigente.

c) Las medidas del plan de contingencia implementado como el represamiento de los lixiviados vertidos en el río Alpacoma, al no haberse desarrollado bajo normativa técnica en relación al tratamiento de accidentes ambientales con residuos sólidos y contaminantes similares, no garantiza la recuperación de los sitios degradados ni evita que se “percole” al lixiviado hacia aguas subterráneas ó a través de los diques.









Fuente: Detrás de la Verdad

