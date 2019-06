Torneo 2019 de la Libobásquet inicia mañana con alta expectativa

El Torneo 2019 de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet) iniciará mañana con un partido y la primera fecha se completará el sábado, según el fixture oficial emitido por la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB).

El primer encuentro será en el coliseo Ciudad de Potosí entre el bicampeón Calero y La Salle Tarija, en duelo que arrancará mañana a las 20:30.

Debido a la Copa América 2019 y el partido de la Selección nacional ante Brasil, los partidos restantes se jugarán recién el sábado, día en que los clubes cochabambinos tendrán acción y mostrarán como visitantes sus credenciales de cara a la lucha por el campeonato nacional.

Para este efecto, los tres clubes cochabambinos confirmaron sus refuerzos para encarar la octava versión del certamen de la Primera División del básquetbol nacional. La Salle-Olympic aseguró la continuidad del uruguayo Miguel Barriola, contrató al argentino Leonardo Catelloti y el estadounidense Irin Stark. No contará con jugadores bolivianos como refuerzos. El DT es el argentino Osvaldo Saidman.

El quillacolleño Peñarol tampoco tendrá refuerzos nacionales, pero aseguró tres refuerzos cubanos de primer nivel: Marvin Cairo (con pasado en CAN), Alejandro Álvarez y Eleazar Quintana.El estratega encargado de conducir al Aurinegro es Juan Carlos Berutti.

Mientras tanto, Rubair aseguró la continuidad de los venezolanos Gregoris Curvelo y Reimer Machado, además de consolidar la llegada del seleccionado cubano Yordanis Jaca. En cuanto arefuerzos bolivianos, el Rubronegro aseguró al base valluno Diego «Choco» Olguín. Todos ellos y la base del plantel de 2018 están bajo el mando del estratega Jorge Montes.

Grupo A

-Calero (PTS)

-La Salle (TRJ)

-Pichincha (PTS)

-Amistad (CHU)

-CARL A-Z (ORU)

-AND 1 (LPZ)

Grupo B

-CAN (ORU)

-Rubair (QLLO)

-La Salle Olympic (CBB)

-Peñarol (QLLO)

-Uagrm (SCZ)

-Nacional Potosí

Primera fecha

Jueves 13 de junio

20:30 Calero vs La Salle TRJ (Coliseo Ciudad de Potosí) (Grupo A)

Sábado 15 de junio

19:00 AND-1 vs Pichincha (Coliseo Julio Borelli Vitterito) (Grupo A)

20:00 Amistad vs CARL A-Z (Coliseo José Revilla Aldana) (Grupo A)

20:00 CAN vs Rubair (Coliseo CAN) (Grupo B)

20:00 Nacional Potosí vs La Salle-Olympic (Coliseo Ciudad de Potosí) (Grupo B)

20:30 Uagrm vs Peñarol (Coliseo Gilberto Pareja) (Grupo B)