TSE busca certificación ISO

Carlos Valverde en la Red/2 y 3 – 3 junio 2019.- TSE (Tribunal Supremo Electoral), busca certificación ISO; que incongruencia más grande !!! pretenden que se vea si se inscribe, se vota y se hace bien el cómputo electoral y están amenazando a los jóvenes con que no se van a poder inscribir a la Universidad si no votan .

Se meten con el futuro de los jóvenes por una elección? eso es una aberración y abuso de poder

Carlos Valverde en la Red/3 – 3 junio 2019.- Buscan ISO electoral, castigan a los jóvenes y no son capaces de garantizar igualdad a los contendientes; el Gobierno puede poner a su servicio el aparato estatal !!! y buscan ISO por calidad… si no garantizan a la gente que el Poder no va a usar el Estado… pueden tener ISO?

Mire los dos videos:

Fuente: Carlos Valverde Bravo



