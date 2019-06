Una vez grabada la voz principal, Freddie y Clark añadieron los coros -un total de 96 pistas con 48 de acompañamiento- a la versión ‘demo’ para incluirla en un disco con todas las canciones del musical, que también contó con interpretaciones de Stevie Wonder o Leo Sayer. El solo de Mercury fue enterrado entonces en los archivos de Abbey Road.

Hasta ahora. Tras diez años de búsqueda por parte del productor, aquella versión en solitario acaba de salir a la luz y ha sido estrenada en la radio pública británica. «Me dio escalofríos, me puso la piel de gallina», relata el músico a BBC 2.

Clark encontró la versión inédita en 2017 y pidió al teclista Mike Moran -quien tocó el piano con Mercury durante el ensayo en los estudios y con el que la superestrella contaría años después para ‘Barcelona’– que arreglara esta versión original, una labor en la que empleó casi dos años. Ahora, remasterizada y con un nuevo título -Time Waits For No One’ (El tiempo no espera a nadie)-, la canción está disponible en YouTube junto a un vídeo creado a partir de imágenes de archivo de Mercury. Y el clip da la razón al compositor: la voz de Freddie, pura, limpia y «saboreando cada palabra», como explica Clark, roza lo mágico.

