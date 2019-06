Video titulares de noticias de TV – Bolivia, noche del martes 11 de junio de 2019

Titulares de Televisión Noche 11/06/2019

Gigavisión

Dan plazo de una semana a los vocales para que renuncien

Felix Patzi califica de descabellado pedido de renuncia de los vocales del TSE

Senador Murillo llama sinvergüenza al gobernador Patzi

21 expresidentes que conforman el grupo IDEA piden a la OEA rechazar reelección de Evo Morales

Presidente del Órgano Judicial admitió que el error administrativo de no hacer conocer a la Cancillería el autosupremo que disponía la detención preventiva de Pedro Montenegro el 2015. Aclaró que la versión oficial de cualquier autosupremo es el físico y la publicación es la gaceta oficial

Senadora opositora Jeanine Añez envió dos peticiones de informe escrito al Ministerio de Gobierno y la DGAC para que informe sobre los narcovuelos

Abogada de nacionalidad brasileña, Darling Franco, rechazó las declaraciones del ministro de Gobierno y del director de Dircabi, niega estar viviendo en un departamento del excoronel Gonzalo Medina

Director Jurídico del Ministerio de Gobierno, Filemón Escóbar, informó que indaga la liberación de un presunto narcotraficante en Santa Cruz

Situación del diputado Amilcar Barral podría agravarse

Wilson Cáceres ejecutivo de los interculturales informó que mientras no se consiga un precio justo para la soya bajo la base de $us 300 la tonelada no se levantarán los bloqueos en la ruta Santa Cruz – Trinidad

Presidente del Banco Central de Bolivia dijo que la empresa estatal San Buenaventura no está en quiebra

Joyerías deben registrarse al Senarecom

52 casos de feminicidio se registraron hasta la fecha en todo el país

Ciudadano que protagonizó una pelea con comerciantes ambulantes del mercado Siete Calles, dijo sentirse humillado y ultrajado, pidió justicia

Concejal Andrea Cornejo de Sol.bo elegida presidenta del Concejo municipal de La Paz

Familia de la leyenda del boxeo pide ayuda

PAT

Dos policías fueron aprehendidos acusados de victimar a una mujer, el cadáver fue enterrado en el patio de una casa

Productores soyeros no descartan tomar las industrias e iniciar nuevos puntos de bloqueo debido a falta de acuerdo con el precio

Largas filas en surtidores, capital beniana comienza a sentir los efectos del bloqueo de los soyeros

Dos exreos fueros capturados acusados de atracar en moto

Fiscalía puso denuncia contra la profesora y asistente del colegio Don Bosco, donde una menor habría sido víctima de abuso sexual

Micro ardió en llamas, no se registraron heridos

Cadena A

Bloqueo de soyeros en San Julián asfixia a los transportistas y la población en la región

Hombre de 36 años que transportaba cápsulas de droga perdió la vida porque una de ellas explotó en su interior

1 de julio empiezan las vacaciones escolares de invierno por dos semanas

Fuente: Gigavisión, PAT, Cadena A