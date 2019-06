Volqueta que chocó tenía 40 años y no pasó la inspección

Pamela Pomacahua / La Paz

La volqueta cargada de arena que ocasionó el accidente del jueves en la calle 35 de la zona de Achumani tenía 40 años de antigüedad y no pasó la inspección técnica vehicular; otros vehículos de alto tonelaje y antiguos circulan por La Paz, según autoridades.

El motorizado Volvo, con placa 4060- XUK, embistió a ocho vehículos, dejó una persona fallecida y 11 heridas. “No es lo mismo una vagoneta de 2016 que una que tiene 30 o 40 años (de antigüedad), como la volqueta”, dijo el subalcalde de la zona Sur, Óscar Sogliano.

La autoridad edil reveló que este tipo de accidentes ocurren una vez al mes, por lo mínimo, debido a las condiciones técnicas de los vehículos.

“Un claro ejemplo es lo ocurrido ayer (jueves) en la noche, en la zona Max Paredes, se rompió el freno de un bus y fue a chocar contra una pared”, contó.

Asimismo, el comandante nacional de Tránsito, Jaime Zurita, aseguró que la volqueta no pasó por la revisión técnica. “El vehículo tiene SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito), pero no registra revisión técnica vehicular”.

Sogliano, respecto a la inspección de cada año, manifestó que no es suficiente. “No se trata de destapar el capote de un auto y ver las tres tuercas”; dijo que es necesario maquinarias especializadas.

Luego del accidente, la pregunta que surge en los ciudadanos es si hay una norma que regule los horarios y vías por donde puedan pasar los vehículos pesados. La Alcaldía y Tránsito se pasan la responsabilidad a falta de una normativa.

El artículo 31 de la Ley Municipal 15 de Transporte y Tránsito Urbano se refiere a los camiones de carga pesada; sin embargo, hasta la fecha no hay un reglamento que establezca horas y rutas de circulación.

Uno de los coches afectados fue un minibús con pasajeros.

Si bien hay una norma, “no especifica los horarios de circulación”, dijo Sogliano. El subalcalde afirmó que Tránsito designó 10 efectivos policiales para el control de los vehículos de alto tonelaje. “Nosotros esperamos la propuesta de Tránsito para trabajar (sobre una norma)”, manifestó.

Por su parte, el director departamental de Tránsito, Abel Claros, señaló que la instancia encargada de que los vehículos no circulen por esas avenidas es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Ambas autoridades coincidieron en que no hay norma. Actualmente, volquetas y otros camiones circulan por La Paz a cualquier hora.

El chofer del motorizado no portaba licencia

El comandante nacional de Tránsito, Jaime Zurita, informó que el conductor de la volqueta que ocasionó el accidente del jueves, Ronald Flores, no portaba su licencia de conducir el momento del hecho y la Policía aún no sabe si tiene este documento.

“Hasta el momento no entregó su licencia (de conducir), no portaba este documento a la hora del accidente, no sabemos si tiene o no tiene”, indicó.

Vecinos mueven los fierros para rescatar al conductor.

A las 14:30 del jueves, la volqueta blanca tuvo una falla en el sistema de frenos y comenzó a descender velozmente desde la calle 40 de la zona de Achumani. A su paso, embistió a ocho vehículos que circulaban por ese sector.

La autoridad policial dijo que el chofer tiene 22 años, pero esto llama la atención porque su licencia de conducir tendría que ser de categoría “C”, para conducir vehículos de alto tonelaje, como buses interdepartamentales y camiones.

Asimismo, señaló que el chofer no tiene la edad suficiente para portar ese permiso.

Zurita señaló que el conductor se encuentra en el Hospital Cotahuma y que ningún familiar se acercó al nosocomio.

Los investigadores están a la espera de su recuperación para tomarle su declaración informativa. Luego realizarán otras diligencias, como tomar la declaración a los heridos.

Desde la Fiscalía de la zona Sur se informó que el caso se encuentra en investigación y se realizarán los peritajes respectivos en el lugar del accidente.

